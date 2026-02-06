Queda definida la sanción para Gabriel Fernández tras su expulsión ante Juárez

Cruz Azul enfrenta un escenario complejo tras confirmarse la baja de Gabriel Fernández, uno de los referentes ofensivos del equipo. El atacante uruguayo no estará disponible en los próximos compromisos debido a una sanción disciplinaria que impacta directamente en la planificación deportiva del cuerpo técnico.

La sanción impuesta a Fernández es de dos partidos, castigo derivado de los insultos dirigidos al cuerpo arbitral durante el pasado duelo ante Juárez. La Comisión Disciplinaria consideró la conducta como inapropiada, determinando una suspensión que deja a La Máquina sin su delantero centro titular.

Esta ausencia se da en un momento sensible del calendario. Cruz Azul perderá a Fernández para los compromisos ante Toluca y Tigres, dos rivales de alto calibre que exigen máxima contundencia ofensiva. La baja obliga al equipo a replantear su esquema y buscar soluciones internas para el ataque.

Más allá del castigo reglamentario, la situación de Fernández se cruza con otro factor de preocupación: su estado físico. El delantero arrastra una lesión en el tobillo que ha limitado su plenitud en semanas recientes, y esta pausa forzada abre un periodo clave para evaluar su recuperación.

En el mejor de los escenarios, el regreso del atacante estaría programado para el duelo frente a Chivas. Sin embargo, dicha reaparición no está garantizada únicamente por el cumplimiento de la sanción, sino también por la evolución médica que presente durante estas dos semanas sin actividad oficial.

El cuerpo técnico observa esta suspensión como una oportunidad para que el futbolista sane completamente, pero al mismo tiempo representa un riesgo competitivo. Cruz Azul ha tenido problemas de regularidad ofensiva y perder a su principal referencia en el área puede profundizar esa dificultad.

Desde la interna del club existe confianza en que el plantel tiene variantes para sortear la ausencia, aunque ninguna replica exactamente el perfil de Fernández. La responsabilidad recaerá en los atacantes suplentes y en el mediocampo, que deberá asumir mayor peso en generación y definición.

Así, Cruz Azul encara un doble desafío: superar dos partidos exigentes sin uno de sus hombres clave y recuperar físicamente a Gabriel Fernández. El objetivo es claro: que el delantero vuelva ante Chivas en condiciones óptimas y deje atrás un episodio que complica, pero no define, el rumbo del semestre.

