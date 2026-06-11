Queda develado cuál será el próximo equipo de Bernardo Silva

El Real Madrid tendría en sus manos a uno de los nombres más interesantes de su próximo proyecto deportivo. Bernardo Silva se perfila para convertirse en nuevo jugador del conjnto merengue una vez concluya la Copa del Mundo de 2026.

La incorporación del luso se ha de producir como agente libre tras finalizar su relación con el Manchester City. Después de una etapa repleta de logros en Inglaterra, donde se consolidó como uno de los mediocampistas más influyentes del futbol de Europa, Bernardo habría tomado la decisión de iniciar un nuevo desafío en la capital española.

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Agreement at final stages after official proposal valid until June 2028 plus potential option.



Bernardo Silva, ready to join Real Madrid. pic.twitter.com/vm7QzwHARb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

Dentro de la planificación deportiva del Madrid, el nombre del creador de juego luso apareció como una prioridad desde los primeros días del nuevo cuerpo técnico. José Mourinho entiende que el futbolista reúne las cualidades ideales para fortalecer una plantilla que busca recuperar el dominio nacional y volver a conquistar Europa en los próximos años.

La relación entre Mourinho y Bernardo Silva también juega un papel importante dentro de la negociación. El entrenador portugués siempre ha sido un admirador del perfil de juego del ex City, su capacidad asociativa y la versatilidad de su compatriota.

Siendo el caso, José impulsó personalmente las conversaciones para convencer al jugador de vestir la camiseta blanca durante las próximas temporadas por encima de sus otros dos pretendientes: el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

De acuerdo con los planes establecidos, el acuerdo contemplaría un contrato por dos años. La directiva merengue entiende que, pese a encontrarse en una etapa madura de su carrera, Bernardo sigue ofreciendo un rendimiento de élite y puede fungir como un líder de vestidor.

El movimient, sin embargo, deberá esperar algunas semanas más para ser oficial. Tanto el entorno del jugador como el club tienen previsto cerrar la firma una vez concluya la participación internacional de Bernardo Silva en la Copa del Mundo. La intención es evitar distracciones y formalizar el acuerdo en el momento ideal.