Quedan definidas las dos selecciones que buscarán ser el último rival de México en el Mundial

Durante este parón FIFA del mes de marzo se han de definir los boletos finales para la Copa del Mundo de 2026. En Europa se disputan los 4 boletos que le restan a la UEFA. En cuanto a la repesca del resto del mundo, los cotejos se realizan en México en dos de las tres sedes mundialistas, Guadalajara y Monterrey.

De los cruces en el viejo continente saldrá el último rival de grupo de la selección mexicana. Siendo claros, los posibles futuros rivales de México en el corto plazo son Dinamarca y la Republica Checa, quienes ha superado sus cotejos en la primera ronda de la repesca de la UEFA.

¡EL ÚLTIMO RIVAL! 🇩🇰🤩🇨🇿



El próximo martes conoceremos al rival que falta por integrar el grupo A de la Selección Mexicana.



El ganador entre Dinamarca y República Checa (Chequia) obtendré boleto al Mundial 2026.



🔴 México jugará contra su rival del Repechaje D el próximo 24 de… pic.twitter.com/A3fZUQr01e — Futbol Total (@futboltotal) March 27, 2026

En el caso de los daneses, fueron severos y contundentes al hacer pedazos a Macedonia del Norte por 4-0 en el Parken Stadion de Dinamarca. La realidad es que el pronostico estaba muy en favor de los locales, quienes hicieron valer el mismo dominando tanto el juego como el marcador de principio a fin.

Por su parte, la Republica Checa se ha jugado la vida en contra de Irlanda. Los checos en calidad de locales caminaron sobre el limbo corriendo riesgo real de ser eliminados. Al final, se han llevado la llave luego de un triunfo en tanda de penaltis por 4-3 tras un empate en el tiempo regular a dos goles por nación.

FBL-WC-2026-UEFA-DEN-MKD-QUALIFIER | LISELOTTE SABROE/GettyImages

El próximo martes se definirá al último rival de la selección mexicana para el Mundial. Será la Republica Checa quienes salten al campo con la ventaja de ser locales en contra de los daneses.

Con todo y la ventaja antes mencionada, se entiende que el equipo que parte como el favorito para ganar el encuentro es Dinamarca. Es indudable que tanto en lo individual como en lo colectivo, el cuadro danés es superior a los checos.

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