Quedan definidos los roles de centro delantero en la selección mexicana

Se ha llegado a los tiempos de la Copa del Mundo. A partir de esta semana inicia el torneo más esperado por los aficionados en todo el planeta. Será la selección mexicana quienes den punto de partida al mismo en el duelo donde se crucen contra su similar de Sudáfrica.

A más de uno sorprendió que Javier Aguirre llevara cuatro centro delanteros dentro de la lista. Sin embargo, el técnico afirmó que dicha decisión estaba dentro de sus planes. Hoy, ya se conoce cuál será el rol de cada uno dentro del grupo nacional.

EL SEGUNDO DELANTERO 🇲🇽⚽️



Javier Aguirre está tomando sus decisiones y parece que Guillermo Martínez es hoy el suplente de Raúl Jiménez.



🔥 Es un hecho que Raulito es titular, pero su primer cambio como suplente parece que Memote le gana la partida a Hormiga (3) y Santi (4to). pic.twitter.com/4B6p6vwKdQ — Futbol Total (@futboltotal) June 8, 2026

1. Raúl Jiménez

Mexico v Serbia - International Friendly | Jam Media/GettyImages

Intocable como titular. El ya ex jugador del West Ham United llegará a su cuarta Copa del Mundo, siendo por primera vez el delantero número uno del grupo. Es un hombre de toda la confianza del técnico y el próximo jueves le veremos dentro del once inicial del Tri.

2. Guillermo Martínez

Mexico v Ghana - International Friendly | Hector Vivas/GettyImages

Para muchos la gran sorpresa de la lista final. Nadie le veía en la Copa del Mundo y hoy no sólo es parte del grupo, sino que además apunta a ser relevante en el mismo. Los últimos reportes afirman que Aguirre ve a Martínez como el suplente directo de Raúl Jiménez para este Mundial.

3. Santiago Giménez

Mexico v Serbia - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Aunque tiempo atrás todo apuntaba a que Giménez sería el número uno este Mundial, el hecho de haber sido llamado ya fue un premio para el mexicano. Viene de un año de terror con el Milán, mismo que hoy le ha posicionado como la tercera opción dentro del grupo.

4. Armando González

FBL-WC-2026-TRAINING-MEX | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Hace semanas, todo indicaba que González sería el suplente directo de Jiménez dentro del grupo. Todo ha cambiado dentro de los trabajos internos con México. No sólo perdió la segunda plaza, sino que además fue desplazado hasta la cuarta en un abrir y cerrar de ojos.