Querétaro vs América: previa, predicciones y alineaciones

El Club América arranca un nuevo torneo esperando poder sumar títulos a sus vitrinas después de una última etapa del brasileño André Jardine, quien no pudo lograr el objetivo de ganar una nueva Liga MX, ni la Copa Campeones de la CONCACAF, que quedó como su más grande pendiente.



Las Águilas inician este Torneo Apertura 2026 visitando al Querétaro en el Estadio Corregidora, un equipo que hizo varios movimientos dentro de sus filas pensando en mejorar lo hecho anteriormente bajo su nuevo propietario, Innovatio Capital del empresario Marc Spiegel.



El conjunto de Coapa cerró su pretemporada con un descalabro frente al LA Galaxy de la MLS de Estados Unidos, el cual fue por la mínima. Con respecto a Gallos Blancos, su último choque de preparación fue frente al Austin FC de la MLS, al cual derrotó 1-0 en Texas.

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Pronóstico SI

Evidentemente las casas de apuestas están de lado del América y no es ninguna novedad porque tiene un amplio dominio sobre Querétaro desde hace un tiempo. Debido a la jerarquía, el estilo ofensivo y la plantilla azulcrema, no sería raro que se impongan a pesar de jugar como visitante. Eso si, tampoco se deja de lado que los locales puedan hacerle daño a las Águilas, por lo que no habría un empate sin anotaciones.



Pronóstico: Querétaro 1-2 América

Historial de sus últimos cinco enfrentamientos

Querétaro: 0

Empates: 0

América: 5

¿A qué hora se juega el Querétaro vs América?

Ciudad: Santiago de Querétaro

Estadio: Corregidora

Fecha: sábado, 18 de julio

Hora: 20:10 h (EEUU ET), 21:10 h (México)

Últimos 5 partidos

Querétaro América Puebla 1-2 Querétaro 24/4/26 Pumas 3-3 América 10/5/26 Querétaro 1-1 Cruz Azul 21/4/26 América 3-3 Pumas 3/5/26 Mazatlán 1-1 Querétaro 17/4/26 América 0-1 Atlas 25/4/26 Querétaro 3-1 Necaxa 11/4/26 León 2-3 América 21/4/26 Querétaro 1-1 Juárez 7/4/26 América 2-1 Toluca 18/4/26

¿Cómo ver el Querétaro vs América por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univisión, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN App, ViX México FOX México, FOX One

Últimas noticias de Querétaro

La directiva apostó por la continuidad del técnico chileno Esteban González. Para este nuevo torneo, Gallos Blancos sumó a sus filas al lateral izquierdo brasileño Paulo Víctor, procedente del Santa Clara de Portugal; compraron la totalidad de la carta del pivote uruguayo Santiago Homenchenko desde Pachuca; además ficharon al interior izquierdo argentino Enzo Giménez, desde Rosario Central.

Santiago Homenchenko | Agustin Cuevas/GettyImages

La posible alineación de Querétaro (4-4-2): José Hernández; Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte; Juan Cazares, Carlo García, Santiago Homenchenko, Jean Unjanque; Mateo Coronel, Ali Ávila.

Últimas noticias del América

Con la partida de André Jardine, el uruguayo Guillermo Almada llegó al banquillo, aprovechando su experiencia en el fútbol mexicano tras su paso por Santos Laguna y Pachuca.



No obstante, hasta ahora no ha habido grandes refuerzos, únicamente se dio el retorno de Emilio Lara y Franco Rossano, mientras Cristián ‘Chicote’ Calderón fue transferido de forma definitiva a Pumas, sin olvidar que Jonathan Dos Santos optó por no renovar pensando en el retiro.



Por último, se renovó al lateral colombiano Cristian Borja y al arquero Rodolfo Cota, además es poco probable que los seleccionados mundialistas vean acción en este compromiso, es decir, los uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, el defensa Israel Reyes y el extremo estadounidense Alejandro Zendejas.

Érick Sánchez | Manuel Velasquez/GettyImages

La posible alineación del América (4-2-3-1): Rodolfo Cota; Cristian Borja, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Kevin Álvarez; Alan Cervantes, Érick Sánchez, Raphael Veiga; Isaías Violante, Alexis Gutiérrez, Henry Martín.

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