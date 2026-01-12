¿Quién es Álvaro Arbeloa? El nuevo entrenador del Real Madrid

La situación era insostenible después de la derrota de 3-2 ante el Barcelona en la Supercopa de España 2026 en Arabia Saudita y obligó al club a tomar medidas drásticas pensando en la segunda mitad de la temporada con esperanzas de rascar algo más en LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Por lo tanto, la directiva del Real Madrid confirmó este lunes a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo, apenas unas horas después de la salida de Xabi Alonso.

Hace no mucho tiempo el exjugador que se desempeñaba como defensor aún defendía los colores merengues, pero en los años recientes lo ha hecho desde los banquillos en las categorías menores.

De esa manera, en la siguiente lista hacemos mención de cinco datos que quizás no conocías acerca del nuevo estratega del conjunto blanco.

Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

1. Su etapa como futbolista del Real Madrid

Álvaro Arbeloa como jugador del Real Madrid | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Tras formarse en la cantera madridista (desde 2001), debutó con el primer equipo en 2004, pero se fue al Deportivo La Coruña y luego al Liverpool.



En 2009 volvió por 5 millones de euros y jugó 238 partidos oficiales entre 2009-2016, ganando ocho títulos: dos Champions (incluyendo La Undécima en 2014), una Liga, dos Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia.

2. Conocido como "el espartano" de Mourinho

Mou y Arbeloa en un entrenamiento | Helios de la Rubia/GettyImages

Durante la etapa de José Mourinho (2010-2013), Arbeloa fue uno de sus elementos más fieles y disciplinados.



Se ganó el apodo de "espartano" por su entrega extrema y defensa a ultranza del club (incluso en polémicas con árbitros o rivales).



Mourinho lo comparó alguna vez con Cafú por sus subidas incansables, además, Arbeloa siempre ha dicho que Mou le marcó mucho personal y profesionalmente.

3. Su etapa como seleccionado de España

Arbeloa como con la Copa del Mundo 2010 | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y dos Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional.



Aunque no era titular indiscutible, su versatilidad (lateral derecho o izquierdo) y entrega lo hicieron valioso en esa generación imbatible.

4. Su etapa como entrenador de juveniles y Real Madrid Castilla

Álvaro Arbeloa como DT del Real Madrid Castilla | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020.



Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025.



Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

5. Es polémico y directo

Álvaro Arbeloa no tiene pelos en la lengua | Angel Martinez/GettyImages

Siempre ha sido famoso por sus comentarios punzantes en ruedas de prensa, sus "pleitos" con árbitros y mensajes muy directos a jugadores.



Es un defensor acérrimo del madridismo (ha dicho frases como "Si tocas al Madrid, no te quedas quieto"). Además, tuvo una anécdota famosa: en Liverpool se peleó en el campo con Jamie Carragher por un error defensivo y tuvieron que separarlos varios compañeros.



Sin duda alguna darán de qué hablar sus declaraciones semana a semana.