¿Quién es Bisiwu, la joya belga que ilusiona a Flick en el FC Barcelona?

El FC Barcelona aseguró la llegada de Jesse Bisiwu, uno de los juveniles con mayor proyección del fútbol belga; el extremo dejará el Club Brujas para iniciar una nueva etapa en el conjunto catalán, que desembolsará 8,5 millones de euros por su ficha.

Bisiwu firmará un vínculo por cinco temporadas y se incorporará al equipo una vez que se completen los trámites administrativos correspondientes.

🚨 18-year old Jesse Bisiwu has left Club Brugge and signed for Barcelona in an €8.5M deal. ✍️🇧🇪💙❤️



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/PX2F25NgpE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 21, 2026

Un perfil que convenció al Barcelona

El delantero se destaca por su velocidad, capacidad para el uno contra uno y facilidad para desequilibrar por las bandas. Con 1,85 metros de estatura, combina potencia física con una buena técnica individual, características que llamaron la atención de la dirección deportiva culé, encabezada por Deco.

Formado en las divisiones inferiores del Club Brujas, firmó su primer contrato profesional con apenas 15 años y también es habitual en las selecciones juveniles de Bélgica, donde confirmó su condición de una de las principales promesas del país.

Una negociación trabajada durante meses

La dirigencia catalana llevaba tiempo siguiendo de cerca la evolución del extremo e incluso realizó una primera propuesta durante el mercado de enero, aunque fue rechazada por el Brujas.

Con el paso de los meses, las negociaciones continuaron hasta alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas instituciones. El Barcelona consiguió rebajar el precio que inicialmente rondaba los 10 millones de euros y también redujo el porcentaje de una futura venta que pretendía el club belga, que ahora conservará el 20% de un hipotético traspaso.

A su vez, la voluntad del propio futbolista de vestir la camiseta azulgrana fue un factor determinante para destrabar la operación, pese al interés que también despertó en otros equipos europeos.

Flick decidirá su futuro inmediato

Fc Barcelona Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Ahora, la intención del blaugrana es que Bisiwu viaje cuanto antes a la concentración de pretemporada que el equipo realizará en St George's Park, Inglaterra, bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick.

Ahí, el alemán evaluará su rendimiento antes de definir si comienza la temporada integrado en el primer equipo o si suma minutos con el Barça Atlètic para completar su proceso de adaptación. En cualquier caso, dentro del club consideran que su talento y proyección le permiten aspirar a dar el salto a la primera división en el corto plazo.

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