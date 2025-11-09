¿Quién es el campeón de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX?

El Apertura 2025 de la Liga MX nos regaló una pelea por demás intensa en cuanto al título de goleo se refiere, ya que todo se decidió hasta el último instante. Este galardón fue compartido entre tres protagonistas que dejaron el alma en la cancha para llevárselo, a sabiendas de que esto podría ayudar a su equipo a llegar a lo más alto.

Tras 17 jornadas, el triplete de goleadores refleja la paridad y competitividad del campeonato mexicano, ya que siempre estuvieron en búsqueda de este galardón sin cederle un espacio a sus rivales, además de contender en diversas ocasiones contra monstruos del área como Germán Berterame, Ángel Sepúlveda o grandiosas figuras como Sergio Canales y Ángel Correa.

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Arrancó la Jornada 17 y partidos como el Toluca contra América, Chivas contra Rayados o el Tigres contra Atlético San Luis eran claves para conocer al nuevo ariete, situación que curiosamente se repitió como en el Clausura 2025, cuando Paulinho Dias, José Zúñiga y Uroš Đurđević compartieron este título.

Estos son los campeones de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX

Paulinho del Toluca, Armando González de Chivas de Guadalajara y Joao Pedro del Atlético San Luis compartirán el campeonato de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX, siendo el delantero brasileño vanagloriado por tercera ocasión consecutiva. La primera ocasión metió 13 goles en el Apertura 2024, una campaña después marcó 12 y en esta ocasión cerró con 11 dianas.

1. Paulinho

Toluca v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El brasileño abrió su cuota goleadora en este certamen marcándole a los Tigres de la UANL, le hizo un hat trick a Rayados de Monterrey en la goleada de seis goles por dos en la Jornada 10 y cerró con un tanto al América en esta última fecha.

2. Armando González

FBL-MEX-GUADALAJARA-MONTERREY | ULISES RUIZ/GettyImages

El denominado 'Otaku del Gol' fue la sorpresa de este campeonato y es que a pesar de haber marcado en 12 ocasiones, tuvo muchas oportunidades de hacer muchos tantos más. Arrancó su racha con doblete frente al San Luis y se destapó con un triplete contra el Atlas, hasta que hoy se metió a esta selecta lista al marcarle a la Pandilla.

3. Joao Pedro

Santos Laguna v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El italiano comenzó la campaña con gol y desde ahí marcó cada uno de sus doce tantos cada 142 minutos. Si bien el Atlético San Luis no clasificó a la siguiente ronda, sus goles fueron vitales para que esta historia no fuera del todo mala.