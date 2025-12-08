¿Quién es el favorito a próximo técnico de la Selección Mexicana?

El futuro de la selección mexicana después de la Copa del Mundo empieza a definirse y todo apunta a que Rafael Márquez quedará descartado como sucesor natural de Javier Aguirre. Pese a que existía un acuerdo verbal para que el exdefensor tomara las riendas del Tri tras el Mundial, la Federación Mexicana de Futbol ha decidido cambiar el rumbo.

Márquez aceptó integrarse al cuerpo técnico de Aguirre bajo una condición clara: recibir la garantía de que sería el próximo entrenador de la selección al finalizar la Copa del Mundo. Sin embargo, ese compromiso no se cumplirá, pues la cúpula de la FMF tiene otro nombre como prioridad absoluta.

#ULTIMAHORA

En la cúpula de la @FMF se maneja este escenario post #CopaMundialFIFA

Antonio Mohamed sera el nuevo seleccionador nacional.

Rafa Marquez dirigirá a @Rayados para seguir creciendo como DT de primer equipo.

Aguirre se retira después de la #CopaMundialFIFA

Mientras… — Pepe Hanan (@pepehanan) December 8, 2025

Antonio Mohamed es el elegido. Directivos del organismo consideran que el ‘turco’ es el mejor perfil disponible para asumir el mando del representativo nacional, por su trayectoria, su gestión de vestuario y su capacidad probada en la Liga MX. La idea es que llegue después del Mundial, independientemente del resultado que obtenga el Tri.

Esa decisión dejaría a Márquez sin la oportunidad que se le había prometido, pese a que el exjugador ha trabajado en su formación como técnico y ha crecido dentro de los cuerpos técnicos recientes. Su aportación como auxiliar ha sido valorada, pero no lo suficiente para otorgarle el puesto principal en esta ocasión.

Mexico v New Zealand - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Ante este escenario, el futuro de Márquez podría estar lejos de selección mexicana, pero no necesariamente del futbol mexicano. En la FMF y en la propia Liga MX se comenta que Monterrey ve con buenos ojos la posibilidad de contratarlo una vez que Javier Aguirre concluya su ciclo como entrenador del Tri y decida retirarse.

El proyecto del club regiomontano necesita continuidad y una identidad clara, y consideran que Márquez podría consolidarse como técnico de primer equipo en un entorno competitivo y con una plantilla de alto nivel. La opción de Rayados aparece como el destino más probable para el michoacano.

Mientras tanto, Antonio Mohamed seguiría en Toluca hasta que llegue el momento de asumir el cargo en Selección. La FMF planea una transición ordenada y ya trabaja en la estructura del nuevo proceso mundialista.