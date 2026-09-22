¿Quién es JJ Gabriel, el juvenil del Manchester United que interesa a los grandes de Europa?

Joseph Junior Andreou Gabriel, conocido futbolísticamente como JJ Gabriel, nació el 6 de octubre de 2010 en Inglaterra y se formó en las categorías inferiores del Manchester United. El juvenil se desempeña como delantero y extremo, posiciones desde las que rápidamente comenzó a llamar la atención por su desequilibrio y capacidad goleadora, hasta convertirse en una de las principales promesas de la cantera del conjunto inglés.

Con apenas 14 años, Gabriel debutó en la categoría Sub-18 y marcó dos goles en su estreno. Su progresión continuó durante la temporada 2025/26, cuando fue reconocido como Jugador de la Temporada de la Premier League Sub-18. Su rendimiento le valió además el apodo de “Kid Messi”.

🚨 JJ Gabriel is not directly having talks with other clubs about his future, with his representatives having those conversations on his behalf.



The teenage prodigy is waiting to see which club will be the best solution for his future.



He's in agreement that the best solution… pic.twitter.com/qsmdqzARm8 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 21, 2026

También brilló ante el Atlético

El juvenil dio otro paso importante durante la pretemporada al disputar un amistoso frente al Atlético de Madrid con apenas 15 años. Más recientemente, volvió a llamar la atención con un triplete ante el Sabah en la UEFA Youth League, una actuación que incrementó todavía más el interés de los principales clubes europeos.

Sin embargo, en las últimas semanas, su futuro en Old Trafford quedó en duda. El entorno del futbolista considera que no existe un plan suficientemente claro para su llegada al primer equipo y habría solicitado la cancelación de su registro para facilitar su salida, pedido que fue rechazado por el United.

El Real Madrid y el FC Barcelona, atentos

La incertidumbre sobre su continuidad puso a Gabriel en el radar de varios de los clubes más importantes de Europa. En esa línea, el Real Madrid y el FC Barcelona aparecen entre los principales candidatos.

De hecho, el conjunto merengue ya había iniciado contactos para conocer sus condiciones antes de que su posible salida del Manchester United tomara mayor repercusión.

Asimismo, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich también siguen sus movimientos, mientras que en Inglaterra el Chelsea aparece como una alternativa concreta. Según trascendió, los Blues estarían dispuestos a ofrecerle un proyecto de desarrollo progresivo antes de incorporarlo definitivamente a la dinámica del primer equipo.

El pasaporte, una pieza clave

Aún así, la edad del futbolista también convierte su situación en un asunto especialmente delicado. Gabriel cumplirá 16 años el próximo 6 de octubre y su entorno trabaja para conseguir un pasaporte de la Unión Europea mediante sus vínculos familiares, relacionados con Irlanda y Chipre.

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

Contar con una nacionalidad comunitaria podría facilitar una eventual operación internacional antes de que alcance la mayoría de edad, aunque cualquier movimiento deberá ajustarse a la normativa de la FIFA. Mientras tanto, el United mantiene sus derechos sobre el juvenil y podría ofrecerle un contrato de becario cuando cumpla 16.

Carrick pidió cautela

Tras la derrota por 2-1 ante Brighton en la tercera ronda de la EFL Cup, el pasado 16 de septiembre, el entrenador del United, Michael Carrick, pidió prudencia por la exposición que está teniendo el adolescente y remarcó la importancia de proteger su bienestar, salud y desarrollo.

"Como club, sin duda, todos estamos involucrados en esas conversaciones. Solo creo que tenemos que ser muy cuidadosos", expresó el técnico.