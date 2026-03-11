¿Quién es Thiago Pitarch? El canterano del Real Madrid que es titular ante el Manchester City

La alineación del Real Madrid para enfrentar al Manchester City dejó una sorpresa mayúscula en el once inicial. Entre los nombres habituales apareció Thiago Pichart, un joven mediocampista de apenas 18 años que recibió la confianza de Álvaro Arbeloa para iniciar un compromiso de enorme exigencia internacional.

El nombre del canterano comenzó a llamar la atención entre aficionados y analistas desde el anuncio de la alineación. Pichart forma parte del proceso de renovación que vive el club merengue desde la llegada de Arbeloa al banquillo del primer equipo, tras asumir el cargo en sustitución de Xabi Alonso.

Apenas con la mayoría de edad recién cumplida, el mediocampista ofensivo ha logrado abrirse camino dentro de una plantilla plagada de talento. Su inclusión en un partido de alto perfil como el enfrentamiento ante el Manchester City representa una clara señal de confianza por parte del cuerpo técnico.

Thiago Pichart se desempeña principalmente como mediapunta, una posición que le permite explotar su capacidad creativa y su lectura del juego en el último tercio del campo. Desde categorías inferiores ha destacado por su visión, su capacidad para filtrar pases y su habilidad para generar peligro cerca del área rival.

Thiago Pitarch (Real Madrid CF) seen in action during LaLiga | SOPA Images/GettyImages

Sin embargo, su versatilidad es uno de los aspectos que más valoran dentro del club. Además de desempeñarse detrás del delantero, el joven futbolista cuenta con las cualidades necesarias para actuar como interior ofensivo o incluso abrirse hacia las bandas como extremo en determinados esquemas tácticos.

El camino de Pichart hacia el primer equipo comenzó a tomar forma en 2023, cuando se integró al Real Madrid Castilla. Su llegada se produjo tras destacar en la academia del Leganés, donde desarrolló gran parte de su formación futbolística antes de dar el salto a la estructura del conjunto blanco.

Desde entonces, el mediocampista ha experimentado un crecimiento notable dentro de las categorías inferiores del club. Su progresión no pasó desapercibida para el cuerpo técnico del primer equipo, especialmente tras la llegada de Arbeloa, quien ha apostado por dar oportunidades a jóvenes talentos de la cantera.