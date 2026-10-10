¿Quién ganará el Balón de Oro 2026? Las probabilidades de los principales candidatos

La cuenta regresiva para conocer al ganador del Balón de Oro 2026 ya empezó. Con la ceremonia programada para el 26 de octubre en The London Palladium de Londres, la pelea por el premio individual más importante del fútbol atraviesa sus últimas semanas y cada actuación puede inclinar la balanza.

La Copa del Mundo 2026 tuvo un peso determinante en la valoración de los principales candidatos, aunque también serán considerados sus rendimientos con los clubes a lo largo de la temporada.

Una pelea que cambió de líder

Entre los 30 nominados, que también incluyen a figuras como Ousmane Dembélé, Jude Bellingham, Erling Haaland, Michael Olise, Pau Cubarsí y Vinícius Júnior, Harry Kane fue durante buena parte del año el principal favorito gracias a la excepcional campaña 2025/26 que protagonizó con el Bayern Múnich.

🚨 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗗: Lamine Yamal and Harry Kane are the TWO leading contenders for this year’s Ballon d’Or.



The battle for the trophy will go down between ONLY THEM! ✨🏆 pic.twitter.com/92A1KqRSJU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 6, 2026

Sin embargo, la situación cambió después del Mundial y de las últimas actuaciones internacionales. Lamine Yamal tomó ventaja y ahora aparece como el candidato con mayores posibilidades de levantar el galardón.

Con el FC Barcelona, el delantero consiguió 24 goles y 18 asistencias durante la última temporada y volvió a conquistar LaLiga, mientras que con España fue protagonista de una histórica temporada internacional al ganar la Eurocopa y el Mundial.

Kane conserva sus argumentos

Aún así, el delantero inglés no quedó fuera de la pelea. Kane terminó la temporada pasada con 61 goles en 51 partidos en la Bundesliga y sumó títulos nacionales a una producción individual que lo convirtió en el máximo goleador de Europa.

Sin embargo, el rendimiento de Inglaterra en el torneo mundialista y la eliminación antes de la final terminaron contrastando con el impacto que tuvo el futbolista azulgrana con La Roja.

Mbappé y Rodri completan el grupo de favoritos

Kylian Mbappé aparece como otro de los grandes aspirantes. El francés terminó el Mundial como máximo goleador con 10 tantos y cerró la temporada con 42 goles en 44 encuentros para el Real Madrid. Aunque no pudo acompañar esos registros con grandes títulos colectivos, su producción ofensiva lo mantiene en la parte alta de la carrera.

Más atrás aparece Rodri, cuyo principal argumento es precisamente su actuación en la Copa del Mundo. El mediocampista fue elegido Balón de Oro del torneo y resultó fundamental en el título de España. Su candidatura ganó fuerza por su influencia en la mitad de cancha, aunque su temporada a nivel de clubes fue menos contundente que la de otros contendientes.

Messi todavía mantiene una posibilidad

Inter Miami CF Celebrate Ballon d'Or Winner Lionel Messi | Megan Briggs/GettyImages

A los 39 años, Lionel Messi vuelve a aparecer entre los candidatos pese a jugar en la MLS con el Inter Miami. El argentino marcó ocho goles en el Mundial y llevó a Argentina hasta la final; su actuación en el torneo volvió a demostrar que todavía puede competir con las principales figuras del fútbol mundial.

La decisión definitiva, de todos modos, estará en manos del jurado internacional de periodistas de France Football, por lo que el resultado no depende exclusivamente de las estadísticas, sino de una valoración integral de cada candidato.