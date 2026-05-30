¿Quién será el próximo entrenador del Liverpool?

El Liverpool vivió un principio de sábado totalmente convulsionado: primero se confirmó la noticia de la salida de Arne Slot como entrenador tras dos temporadas, mientras que luego se dio a conocer que el máximo candidato a ocupar el lugar vacante es Andoni Iraola.

El neerlandés logró ganar una Premier League en la temporada 2024/25, pero sorprendentemente se desdibujó y no logró levantar ningún trofeo en la campaña que acaba de llegar a su fin, con altibajos que lo pusieron contra las cuerdas en más de una oportunidad.

Por su parte, Iraola viene de lograr una grandísima temporada con el Bournemouth, clasificándose a la UEFA Europa League por primera vez en su larga historia, quedando a pocos puntos de la zona de acceso a la UEFA Champions League, lo que hubiera sido incluso más épico para un club de las características de los Cherries.

Nottingham Forest v Bournemouth - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Nacido en Usúrbil hace 43 años, Iraola debutó como entrenador en el AEK Larnaca del fútbol de Chipre en la temporada 2018/19. En el club chipriota, logró clasificar al equipo para la fase de grupos de la UEFA Europa League ganando tres llaves de fase previa. Desde allí dio el salto al Mirandés, donde alcanzó las semifinales de la Copa del Rey eliminando en el camino a tres clubes de la Primera División.

La máxima consagración, al menos hasta ahora, llegó en el Rayo Vallecano, con quien ascendió a LaLiga en la temporada 2020/21. Con el flamante subcampeón de la UEFA Conference League se metió también en una semifinal de Copa del Rey.

Tras su paso por el Rayo llegó la oportunidad del Bournemouth, y realmente no desentonó: sacó al pequeño club del sur inglés de pelear constantemente por el descenso a hacerlo competir, al nivel de quedar a pocos puntos de clasificar a la Champions. La chance de dirigir al Liverpool es más que merecida y le llega en el punto más alto, al menos de momento, de su carrera.