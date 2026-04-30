¿Quiénes avanzarán a semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX según la IA?

Después de 17 jornadas de fase regular del Clausura 2026 se definieron los enfrentamientos de los cuartos de final de la Liga MX: Pumas UNAM vs América, Chivas vs Tigres UANL, Cruz Azul vs Atlas y Pachuca vs Toluca.

De esa manera, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Grok quiénes serán los clubes que avanzarán a la ronda de semifinales y estos fuerons los equipos que nos indicó que ganarían su respectiva ronda.

Los enfrentamientos de cuartos de final

Pumas (1°) vs América (8°)

Chivas (2°) vs Tigres UANL (7°)

Cruz Azul (3°) vs Atlas (6°)

Pachuca (4°) vs Toluca (5°)

Cabe recordar que, en las series de ida y vuelta en caso de haber empate, avanzará el mejor ubicado en la tabla general.

Pumas (1°) vs América (8°) - Pumas UNAM

Pumas UNAM v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El conjunto auriazul cerró el torneo de forma espectacular e histórica siendo líder con récord institucional en torneos cortos con 36 puntos, tienen una defensa sólida, buen ataque y gran momento bajo las órdenes de Efraín Juárez. Tienen ventaja de localía en la vuelta cerrando en el Estadio Olímpico Universitario.

Por su cuenta, las Águilas se clasificaron de forma agónica en el octavo lugar, tras una temporada irregular y con problemas de consistencia. Aunque históricamente, los de Coapa dominan a los felinos en Liguilla (ventaja amplia en series previas, cinco de siete rondas eliminatorias han sido para los de Coapa), pero el presente favorece claramente a los universitarios.

Por lo tanto, el favorito a avanzar en esta ocasión es Pumas siendo claro favorito con el 65-70% de probabilidades. La localía en la vuelta y el mejor posicionamiento en tabla les dan una ventaja importante. América puede complicar con su experiencia, pero llega con menos ritmo.

Chivas (2°) vs Tigres UANL (7°) - Chivas

Tigres UANL v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El Rebaño Sagrado terminó segundo con un gran torneo, fuerte en casa y con buena racha. La vuelta se juega en el Estadio Akron, lo que es un plus enorme. Tigres clasificó séptimo con altibajos, pero cuenta con plantel de jerarquía y siempre es peligroso en fase final y suelen dar sorpresas en instancias finales.

Es una serie cerrada los tapatíos tienen mejor momento y ventaja en la vuelta, pero recordemos que vienen de ser goleados 4-1 en fase regular y jugarán sin seleccionados nacionales.

A pesar de ello, son favoritos a avanzar con 58-62%, los rojiblancos tienen el momentum y la localía decisiva, aunque Tigres puede dar la campanada si aprovecha sus individualidades y ventajas sobre los de Milito.

Cruz Azul (3°) vs Atlas (6°) - Cruz Azul

Cruz Azul v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

La Máquina Celeste tuvo un buen torneo, pero fueron de más a menos, tuvieron buen ataque y solidez defensiva en la recta final. Aunque los Zorros se clasificaron sextos tras una victoria importante, es un equipo aguerrido y competitivo en casa, pero más irregular en general.

La Máquina tiene mejor posición en tabla y localía en la vuelta. Atlas suele pelear duro en Liguilla, pero Cruz Azul luce más consistente.

Por eso, los celestes son favoritos para avanzar con aproximadamente 62-67% estando mejor sembrados, con mejor momento y plantel más equilibrado.

Pachuca (4°) vs Toluca (5°) - Pachuca

Pachuca v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Este es el cruce más parejo de los cuartos. Pachuca tiene ligera ventaja por mejor posición y localía en la vuelta, mientras que los Diablos Rojos es un equipo peligroso, con experiencia en Liguilla y un plantel competitivo (históricamente fuerte en fases finales). Ambos terminaron muy cercanos en puntos y muestran argumentos sólidos. La serie dependerá mucho de los detalles, la localía y quién tome mejor ventaja en la ida.

De manera muy cerrada, el favorito a avanzar es Pachuca con 53-55% de posibilidades. Llegan mejor sembrados y el hecho de definir en casa en caso de empate global inclina ligeramente la balanza hacia los Tuzos. Aunque los escarlatas tienen todo para dar la sorpresa siendo los vigentes bicampeones y con una amplia plantilla.

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