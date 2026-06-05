¿Quiénes fueron los fichajes de la primera generación de "Galácticos" del Real Madrid?

En las más recientes horas y previo a la elección presidencial interna en el Real Madrid, Florentino Pérez declaró que está listo para ir por un "fichaje galáctico".

Es término hizo pensar en aquella era de inicios de siglo donde el presidente en el lapso de 3 años compró 10 de jugadores, varios de ellos con la etiqueta de mejores del mundo. A continuación, enlistamos a los 10 hombres de la era "galáctica" que fueron comprados por el aún presidente del Madrid.

1. Figo

Luis Figo | Ross Kinnaird/GettyImages

En el verano del año 2000 iniciaba la fiebre de los galácticos con uno de los fichajes más controversiales de toda la historia. Figo, quien brillaba como la gran estrella del Barcelona, decidió dar un paso al costado con rumbo al odiado rival. El portugués firmaba con el Real Madrid a razón de 60 millones de euros, una cifra tope para la época.

2. Claude Makélélé

Claude Makelele | Gary M. Prior/GettyImages

Ese mismo verano, a la casa blanca arribó uno de los mejores medios de contención de la historia, Cluade Makélélé. El francés se sumó a la plantilla por 14 millones de euros, un perfil de mediocentro poco común para su época por la cantidad de metros que podía recorrer.

3. Flavio Conceicao

Bayer 04 Leverkusen v Real Madrid - UEFA Champions League Final | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Para la 2000-2001, el Madrid también sumaba a Flavio Conceicao, un medio de perfil de ataque con mucho mano a mano del cual se esperaba mucho. Se contemplaba que por lo hecho en el Deportivo la Coruña, dentro de la casa blanca podría convertirse en una estrella, por ende, se pagaron 25 millones de euros por su carta. No fue el caso.

4. Pedro Munitis

Soccer - UEFA Champions League - Group C - Real Madrid v Sparta Prague | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Aquel año Florentino también se gastó 15 millones de euros en Pedro Munitis. Extremo español de baja estatura que se robó el foco en el Racing de Santander, pero que nunca pudo ser diferencial en el Madrid.

5. César Sánchez

Real Zaragoza v Real Madrid - La Liga | Denis Doyle/GettyImages

Para cerrar los más de 100 millones de euros en compras de aquel año 2000, el Madrid puso en la mesa del Valladolid seis millones de euros por un veterano César Sánchez. El meta nunca pudo comerle el puesto a un joven que a la postre sería legendario, Iker Casillas.

6. Zinedine Zidane

Real Madrid v Porto - UEFA Champions League Group F | Etsuo Hara/GettyImages

Para el verano del 2001, Florentino Pérez rompió el mercado con un fichaje de leyenda, Zinedine Zidane. El francés que parecía capaz de todo con el balón, fue firmado por 72 millones de euros desde la Juventus y su rendimiento resultó inmediato, ganando la Champions League ese primer año.

7. Santiago Solari

Real Madrid V Athletic Bilbao, La Liga | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Ese mismo verano llegaba al club un extremo con alma de '9'. Un chico de nombre Santiago Solari. El argentino arribaba procedente del Atlético de Madrid por 21 millones de euros, en una clara intención de replicar la fórmula de décadas atrás con Hugo Sánchez. Si bien, su estirpe no estuvo a la altura del mexicano, Santiago sí fue relevante, al grado que sigue dentro de la institución a nivel dirigencial.

8. Ronaldo Nazario

Ronaldo of Real Madrid in action | Shaun Botterill/GettyImages

Ganada la Champions League, el Real Madrid llegaba en la cúspide del fútbol por un sólo fichaje al mercado: Ronaldo Nazario. Quien es para muchos el mejor centro delantero de todos los tiempos llegó a la Casa Blanca como el penúltimo galáctico de aquella generación por unos 45 millones de euros procedente del Inter de Milán.

9. David Beckham

Real Madrid v F.C. Barcelona | Denis Doyle/GettyImages

La era galáctica cerró en el año 2004 con el fichaje de David Beckham. El inglés llegó el Manchester United por 35 millones de euros. El jugador era uno de los rostros clave del mundo del fútbol dentro y fuera de la cancha. Daba la impresión de que su gen natural estaba hecho para jugar en el Real Madrid, aunque, no fue la estrella deseada.

10. Borja Fernández

Soccer - UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Monaco v Real Madrid | Adam Davy - EMPICS/GettyImages

Ese mismo año el Madrid firmaba a Borja Fernández desde el Valladolid por unos tres millones de euros. Un jugador para completar plantel que poco pasó a la historia.

El armado de los galácticos demoró unos 4 años en la gestión de Florentino Pérez. Si bien es cierto que en el camino ganaron la Champions League, se debe señalar que estando ya en el equipo al mismo tiempo Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham, además de otras figuras de casa como Raúl González, 'Guti', Fernando Hierro, Casillas y demás, el club no fue capaz de ganar nada.