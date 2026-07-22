¿Quiénes serán los primeros rivales de Rafael Márquez como técnico de México?

La selección mexicana ya comienza a perfilar el arranque de una nueva etapa bajo el mando de una de sus máximas leyendas, Rafael Márquez. El histórico asumirá el cargo como director técnico para la fecha FIFA de septiembre, parón internacional que marcará sus primeros duelos al frente del cuadro nacional dentro de los Estados Unidos.

Se entiende que los primeros adversarios prácticamente definidos para el debut del estratega mexicano serán dos selecciones del sur del continente. Colombia aparece como el rival con el que comenzaría la gestión de Márquez, mientras que Perú sería el segundo compromiso que marcará el inicio de Rafael como mandamás nacional.

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Durante la Fecha FIFA de septiembre, el Tri tendrá cuatro duelos en suelo estadounidense donde Márquez disputará sus primeros partidos como estratega de la Selección Nacional



De los cuatro juegos, solo se han confirmado dos rivales y ambos son… pic.twitter.com/VrCaIt0dsq — MedioTiempo (@mediotiempo) July 21, 2026

Ambos cruces se jugarán en Estados Unidos, escenario habitual para los compromisos amistosos de la selección mexicana por temas comerciales relacionados con el amplio número de mexicanos en dichos país. La FMF aprovechará esta concentración para valorar el camino a seguir dentro de la nueva era luego de la Copa del Mundo en casa.

Si bien se entiende que Colombia y Perú están amarrados de manera verbal a la espera de la firma, hay un par de cotejos más por definir. Los rumores señalan que el cuadro de los Estados Unidos y la selección de Chile podría completar el calendario de México para el mes patrio.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Este parón también tendrá un carácter histórico para el futbol de selecciones. Por primera vez se celebrará una Fecha FIFA con cuatro partidos, un formato inédito que ofrecerá mayor tiempo de trabajo a los entrenadores y que al mismo tiempo, afectará menos los calendarios a nivel de ligas.

Para Márquez este inicio representa a la vez el final de un sueño cumplido. El técnico buscó por años que hoy tiene en su poder. Ahora, estará en sus manos mantener el mismo con buen rendimiento dentro de la cancha a partir de septiembre.