Rafael Márquez será el siguiente entrenador de la selección mexicana

Más allá de cuál sea el resultado final de la selección mexicana en la siguiente Copa del Mundo, es un hecho que el ciclo de Javier Aguirre en el Tri terminará luego del Mundial. Se entiende también que esta tercera etapa del entrenador con México, será la última de su carrera.

Siendo el caso, en el camino ha sonado más de un nombre para tomar a México a partir del verano. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol mantiene el plan inicial trazado el día que firmó Javier Aguirre, el siguiente entrenador del Tri será el hoy auxiliar técnico de la selección, Rafael Márquez.

🚨🇲🇽 Rafa Márquez ya firmó como DT de la Selección para el proceso 2026-2030



Y así estará conformado su cuerpo técnico:



-Andrés Guardado — Auxiliar técnico 🇲🇽

-Alfredo Talavera — Entrenador de porteros

-Vidal Palomino — Auxiliar técnico



Vía: @gibranaraige pic.twitter.com/ocuJOMusSd — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) April 21, 2026

Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales fue contundente al afirmar que el contrato de Márquez como futuro técnico de México "está firmado". También aseguró que Rafael es en el banquillo lo mismo que fue en la cancha, "un hombre capaz de cambiar a todo el grupo".

El futuro de Márquez al frente del Tri está tan asegurado que el mexicano incluso ya tendría definido a su cuerpo técnico. El primer auxiliar de Rafael será su mano derecha en el liderazgo de México por muchos años en su época como jugadores, se trata de Andrés Guardado.

Germany v Mexico: Group F - 2018 FIFA World Cup Russia | Jam Media/GettyImages

Al día de hoy, Andrés trabaja como un entrenador de formativas dentro de la academia del Betis. El club valoró su etapa dentro del equipo y el abrió la puerta para iniciar su formación como entrenador en España. Sin embargo, dejará dicho puesto en un par de meses para centrarse de lleno en la selección mexicana.

El último rostro al frente del Tri será Alfredo Talavera. Si bien el mexicano no tiene el mismo rodaje que los dos anteriores, fue el mismo Rafael quien le ha elegido como el entrenador de porteros para su ciclo por delante de otros nombres de más peso.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO