Ramón Juárez rompe el silencio tras eliminación del América de la Leagues Cup

Una vez más, el América no ha dado el do de pecho en un torneo internacional. Con todo y que el resto de los clubes en competencia eran solamente equipos de la Liga MX. Los de la capital del país no pudieron ante Monterrey en la ronda de semifinales de la Leagues Cup, siendo eliminados en la tanda de penaltis.

Tras el cotejo y el duro golpe de la caída, las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en dar la cara tras el que ya es llamados por algunos “fracaso”, fue el zaguero central nacional Ramón Juárez, quien entiende cuál era la responsabilidad de los del nido de Coapa dentro de la competición.

"¡DOLOROSA DERROTA ANOCHE!" 😔



Ramón Juárez se manifestó en redes sociales tras la eliminación del América en la Leagues Cup, con un emotivo mensaje en el que resaltó su amor por los colores azulcremas pic.twitter.com/3aOlYnNwMv — MedioTiempo (@mediotiempo) September 4, 2026

No cabe duda que en nuestra debilidad el Señor muestra siempre su fortaleza, a él sea toda la gloria por siempre. ¡Dolorosa derrota anoche! Difícil asimilar que estamos fuera de esta competencia, más aún sabiendo la responsabilidad y exigencia del club más grande de México. Ramon Juárez

De la misma forma Juárez añadió que sigue siendo para él un absoluto orgullo representar el escudo del Club América dentro de la cancha.

Gracias Dios, ¡gracias Club América por darme el privilegio de defender estos colores! ¡Vestir estos colores siempre será mi sueño hecho realidad! Ramon Juárez

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Harry How/GettyImages

Se entiende que luego de la salida de Sebastián Cáceres del club, Juárez tendrán dentro de la plantilla un rol estelar al menos lo que resta del torneo. El jugador comienza a asumir responsabilidades de líder dentro y fuera de la cancha, en la victoria como en la derrota.

El siguiente cotejo para el América será el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup en contra del León. A diferencia del rival que busca un boleto a la siguiente CONCACAF, los del nido de Coapa no se juegan nada.