Raphinha continuará en el FC Barcelona pese al interés desde Arabia en su fichaje

Las versiones sobre un posible desembarco de Raphinha en Arabia Saudita volvieron a ganar fuerza en las últimas semanas, aunque la intención del futbolista es continuar en el FC Barcelona y no analizará ofertas de otros destinos.

El interés más concreto proviene de Al-Hilal, que estaría dispuesto a realizar una inversión cercana a los 100 millones de euros para quedarse con el extremo brasileño y ofrecerle un contrato multimillonario.

🚨 BREAKING: Raphinha's departure is not guaranteed, but it's not ruled out either.



Al-Hilal are ready to offer €80m for him.



Barça had already agreed to facilitate his departure if a big offer from Saudi arrived.



— @xavicampos pic.twitter.com/v6QzNRMehG — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 18, 2026

Un lugar consolidado en el proyecto de Flick

Raphinha atraviesa uno de los momentos más importantes desde su llegada al conjunto catalán y se siente plenamente identificado con el club y respaldado por el entrenador Hansi Flick, quien lo considera una pieza clave dentro de su planificación deportiva.

Por eso, más allá de las propuestas económicas que puedan aparecer, el deseo del brasileño pasa por seguir compitiendo con la camiseta azulgrana y entiende que todavía tiene desafíos por cumplir con el club; uno de ellos, conquistar la UEFA Champions League, un título que persiguen desde hace varias temporadas.

Además, su continuidad parece estar asegurada; tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2028, luego de haber acordado una renovación que mejoró sus condiciones salariales y fijó una cláusula de rescisión de 120 millones de euros.

Enfocado en Brasil y sin distracciones

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

En plena disputa de la Copa del Mundo 2026, el delantero volverá a tener acción con el combinado cuando Brasil se enfrente a Haití en Philadelphia, en busca de recuperarse tras el empate 1-1 ante Marruecos en el debut mundialista.

A su vez, desde el entorno del futbolista buscaron poner fin a las especulaciones sobre un posible cambio de club y Vitor Rodríguez, coordinador de prensa de Raphinha, calificó como "infundados" los rumores sobre una transferencia y aseguró que no existen negociaciones en marcha ni está previsto que las haya en las próximas semanas.

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