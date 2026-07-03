Raphinha es baja confirmada para el duelo clave de Brasi ante Noruega

Raphinha no estará disponible para el compromiso de octavos de final de la selección de Brasil frente a Noruega, luego de no superar a tiempo la rotura muscular de grado 1 en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió durante la fase de grupos en el partido frente a Haití.

El futbolista del FC Barcelona continúa con su recuperación, pero todavía no pudo completar entrenamientos junto al resto del plantel. Luego de las últimas evaluaciones médicas, el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti decidió no arriesgar su regreso para evitar una recaída que pudiera dejarlo fuera del torneo, si el combinado avanza a la siguiente ronda.

🚨🇧🇷 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Raphinha is 100% ruled out vs Norway!



He could return vs England or Mexico in the Quarter Final.



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Una recuperación que avanza, pero sin el alta médica

En los últimos días, Raphinha ya realizó trabajos sobre el campo de juego y aumentó progresivamente las cargas físicas, aunque siempre de forma diferenciada junto al equipo de recuperadores de la selección brasileña.

El entrenador italiano esperaba contar con el delantero para el choque ante el conjunto liderado por Erling Haaland, pero la evolución física no fue la esperada y finalmente quedó descartado para el encuentro que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La situación genera especial cautela porque se trata del mismo músculo que había sufrido una lesión similar meses atrás, también mientras defendía la camiseta de la Canarinha; en aquel episodio estuvo varias semanas alejado de las canchas y no pudo disputar el cierre de la temporada con el conjunto culé.

La esperanza está puesta en los cuartos de final

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Si Brasil consigue eliminar a Noruega, Raphinha podría reaparecer en unos hipotéticos cuartos de final, previstos para el 11 de julio. Para entonces ya habrán transcurrido cerca de tres semanas desde la lesión, un plazo que permitiría completar su recuperación sin acelerar los tiempos.

Compañeros como Endrick destacaron el esfuerzo del jugador durante su rehabilitación y aseguraron que trabaja intensamente para volver cuanto antes, consciente de la importancia que tiene dentro del equipo en la búsqueda del título mundial.

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