Las cámaras de DAZN captaron el mensaje que el jugador del FC Barcelona, Raphinha, le envió a los aficionados rojiblancos de las gradas del Wanda Metropolitano tras la eliminación del equipo culé 2-3 en UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid.

“Pa fuera” 🗣️🔜



La imagen de Raphinha tras el partido en el Metropolitano 🇧🇷#UCLxDAZN pic.twitter.com/6SwSwDIPtR — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 14, 2026

El extremo brasileño no se limitó y con señales les indicó que en la próxima ronda serán eliminados, además, de viva voz les lanzó un "Pá fuera".

"¡Pa' fuera!" 🔜⏭️



El mensaje de Raphinha a la afición del Atlético de Madrid después de caer eliminados en Champions 👀#UCL pic.twitter.com/amy7tGrcdN — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 14, 2026

La rivalidad entre ambos clubes se ha hecho más feroz en la presente temporada con los múltiples enfrentamientos que han tenido y las polémicas que se han sucitado. Además, de que muchos de estos juegos han sido en rondas de eliminación directa, lo que ha aumentado la tensión.

Raphinha afirma que les han robado el partido en UCL

Por si fuera poco, el internacional brasileño no dudó en exponer su incorformidad sobre lo ocurrido en el partido y las decisiones arbitrales que para él afectaron al equipo culé, por lo que en zona mixta dejó declaraciones nada favorables para el cuerpo técnico arbitral.

Para mí ha sudi un partido robado. Fue un problema el arbitraje. Es increíble las decisiones que tomaron. No sé cuántas faltas y el árbitro no mostró tarjetas amarillas. Lo que yo realmente quiero es entender su miedo a que el FC Barcelona llegue a ganar. Raphinha.

Raphinha no tuvo actividad en este partido debido a que se mantiene lesionado y se mantiene en proceso de recuperación, el jugador sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha en el pasado amistoso internacional entre Brasil ante Francia del 26 de marzo y por ende es que ya tiene varias semanas fuera de circulación.

Se espera que el jugador pueda volver para antes de mediados del mes de mayo y así alcanzar a disputar el Clásico de España el 10 de mayo.