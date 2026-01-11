Raphinha vuelve a castigar al Real Madrid: sus números en Clásicos tras marcar en la Supercopa de España

El Futbol Club Barcelona fue el primero en adelantarse en la edición 2025/26 de la gran final de la Supercopa de España, esto gracias al gol de Raphinha frente al Real Madrid al minuto 36 del encuentro celebrado en el King Abdullah Sports City de Jeddah, Arabia Saudita.

El partido entre los dos mejores clubes del balompié de España estaba por demás trabado en medio campo, los merengues habían tenido un par de llegadas de peligro, sin mucha respuesta de parte de la escuadra blaugrana hasta que apareció la jugada con la que se adelantaron de manera momentánea en el marcador.

Los culés presionaron en medio campo y robaron la pelota, ahí apareció el brasileño para, con mucha calidad, encarar a sus rivales y disparar de pierna zurda ante la marca de la zaga blanca; Thibaut Courtois se estiró cual largo es, pero no pudo evitar le caída de su marco.

RAPHINHAAAAAAAAAAAAAAAA 1-0 pic.twitter.com/Wpr9ZJvv5H — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

Los números de Raphinha en los Clásicos más recientes

El carrilero brasileño ha sido la figura en esta Supercopa marcando dos tantos frente al Athletic Club y además gusta de hacer cosas grandes en El Clásico, ya que con este tanto llegó a seis goles y tres asistencias en las pasadas seis ediciones de este duelo que separa a todo España.

Previo a la jugada de la anotación, Lamine Yamal le había servido un pase magistral al brasileño de casi 40 metros, el cual lo dejó solo frente al arquero merengue, pero este no pudo hacer un buen contacto con la pelota y esta se fue por la línea de meta.

Raphinha has scored 6 goals in 12 games in El Clásico. pic.twitter.com/omYMncQ0Ll — StatMuse FC (@statmusefc) January 11, 2026

Raphinha se ha convertido en un jugador determinante del Barcelona frente al Real Madrid. Aunque suma 12 Clásicos disputados, sus goles y asistencias han llegado en los seis encuentros más recientes.