Raphinha pide disculpas tras la polémica protagonizada en el Metropolitano

Pese a haber quedado fuera de la convocatoria del FC Barcelona por lesión, Raphinha decidió acompañar al plantel para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid; sin embargo, su presencia no pasó desapercibida una vez finalizado el partido en el Metropolitano.

Las cámaras captaron al extremo brasileño realizando un gesto dirigido a la afición rojiblanca, insinuando que el conjunto de Diego Simeone no superaría la siguiente fase de la competencia. La reacción no tardó en viralizarse y generó la polémica en redes sociales, especialmente entre los hinchas colchoneros.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El pedido de disculpas

Con el correr de las horas, el propio Raphinha utilizó sus redes para esclarecer la situación: “pido disculpas por mi gesto, no es algo que esté alineado con mis valores ni con mi carácter”, expresó. Además, explicó que su reacción se dio en un contexto anímico de mucha carga emocional, como respuesta a insultos recibidos desde la tribuna.

De igual manera, más allá del episodio con los hinchas, las declaraciones del brasileño en zona mixta también provocaron la reacción del entorno deportivo. En su discurso, el futbolista apuntó contra el arbitraje de Clément Turpin, al que acusó de haber perjudicado al equipo. Entre las jugadas más discutidas mencionó la expulsión de Eric García y dos posibles penales no sancionados, uno sobre Fermín López y otro en una acción entre Marcos Llorente y Dani Olmo.

Mientras sus disculpas fueron bien recibidas por parte del entorno azulgrana, las críticas arbitrales que expresó podrían traerle complicaciones disciplinarias ante la UEFA, que suele ser estrica ante este tipo de declaraciones, y no se descarta una eventual sanción.

El episodio expuso a Raphinha en un momento sensible de la temporada para el Barcelona y su reacción, nacida en medio de la frustración y el folklore futbolístico, lo puso en el centro de una polémica, por motivos ajenos a lo deportivo, totalmente evitable.

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