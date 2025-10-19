El FC Barcelona atraviesa un momento complicado de la temporada, sobre todo por las lesiones de figuras estelares que se han acumulado y afectan el rendimiento del equipo. Hansi Flick sigue extrañando a Raphinha, quien será baja por la Champions ante el Olympiacos y es probable que también se pierda el duelo frente al Real Madrid del próximo domingo.

El extremo brasileño sigue presentando dolencias de su lesión en el bíceps femoral derecho. No ha podido sumarse a las sesiones de entrenamiento, aunque si ha estado con el equipo en la concentración para los pasados partidos, como el del Girona del pasado sábado.

El entrenador alemán, Hansi Flick, dijo que su evolución es positiva, pero no quieren forzar su regreso, ya que recaer de esta lesión podría costarle la temporada al atacante. El Barça ha tenido que jugar en los últimos partidos sin Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

"Para mí, Raphinha es uno de los jugadores más importantes de mi plantilla. Le echamos de menos", dijo Flick a la prensa. "Esperamos que Raphinha esté disponible para el Clásico, va por buen camino".

Hay más dudas que certezas en el caso del jugador brasileño. Se ha perdido cuatro encuentros, tras lesionarse durante la victoria ante el Real Ovied. Luego se ausentó en los compromisos ante la Real Sociedad, el PSG, el Sevilla y el Girona.

"Estoy particularmente triste por la situación de Raphinha, y creo que volverá pronto. Es importante para nosotros porque es quien pone la presión," agregó. "Ese es nuestro plan para Madrid. A veces hay problemas con la recuperación, pero esperamos que esté".

Flick ha sido severamente crítico con el estado en el que los técnicos de las selecciones manejan a sus jugadores. Cree que la acumulación de encuentros internacionales ha afectado notablemente al estado físico de sus principales figuras.