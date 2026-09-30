Raphinha vuelve a Barcelona tras el problema muscular sufrido con Brasil

Raphinha fue desafectado de la convocatoria de Brasil después de presentar molestias en el muslo derecho durante el amistoso frente a Australia, que terminó con victoria de la Canarinha por 4-2, y volverá a España.

La decisión se tomó por precaución y ahora el futbolista será evaluado nuevamente por los servicios médicos del FC Barcelona.

Brasil decidió no arriesgarlo

El problema apareció durante el descanso del segundo encuentro de su gira por Oceanía. Raphinha había sido uno de los jugadores más destacados de Brasil e incluso había marcado un gol, pero sintió molestias en la zona posterior del muslo derecho y no regresó al campo de juego para disputar la segunda mitad.

🚨🇧🇷 Raphinha leaves Brazil camp and returns to Barcelona with immediate effect.



Decision follows minor muscle issue suffered vs Australia on Tuesday.



Not seen as serious/long injury but no risks will be taken, as @cahemota reports. 🔵🔴 pic.twitter.com/00soFXPyNZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2026

Los estudios realizados posteriormente detectaron un pequeño edema muscular. La Confederación Brasileña de Fútbol comunicó que, aunque no se trata de una lesión de gravedad, decidió liberar al futbolista para favorecer su recuperación y evitar que el cuadro pueda agravarse.

Por este motivo, Raphinha no participará del próximo amistoso de Brasil, previsto para este sábado 3 de octubre ante India en Calcuta.

El Barcelona seguirá de cerca su evolución

Una vez que regrese a la ciudad, el jugador será sometido a nuevas pruebas médicas para confirmar el diagnóstico inicial y determinar los pasos a seguir. El objetivo será controlar la evolución del edema y establecer cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad junto al plantel dirigido por Hansi Flick.

Durante la temporada pasada, Raphinha sufrió varias molestias en la misma zona y permaneció marginado de la actividad deportiva durante más de 150 días. Por eso, tanto el Barcelona como el propio delantero prefieren actuar con cautela ante cualquier señal física.

El Clásico aparece en el horizonte

Sevilla Fc V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La prioridad será que el brasileño pueda recuperarse sin contratiempos y regresar cuanto antes a la dinámica del equipo. Su presencia resulta especialmente relevante para Flick, ya que Raphinha se convirtió en una de las principales referencias ofensivas culé y también asumió un papel de liderazgo con Brasil.

Además, el próximo 25 de octubre se disputará el Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou. La evolución de las molestias durante las próximas semanas será determinante para saber si llegará en condiciones a uno de los partidos más importantes de la temporada.

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