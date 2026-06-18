Rashford gana protagonismo en el Mundial y se aleja del FC Barcelona

Marcus Rashford atraviesa semanas decisivas para definir su futuro tras su reincorporación al Manchester United. Pese a que el FC Barcelona sigue siendo su principal prioridad, el futbolista inglés reconoce que una hipotética vuelta está condicionada a las decisiones y posibilidades del club catalán, factores que hoy no controla.

Aún así, el delantero de 28 años volvió a destacarse con la selección de Inglaterra en el triunfo por 4-2 frente a Croacia en el debut de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026; ingresó a los 62' en reemplazo de Anthony Gordon -nuevo fichaje del conjunto culé-, y aprovechó su oportunidad para marcar el cuarto gol del combinado.

🚨 Marcus Rashford still wants to return to Barcelona, but a deal is becoming increasingly difficult.



Barcelona remain open to revisiting the situation later in the window, however Manchester United are unwilling to sanction another loan move and are pushing for a permanent… pic.twitter.com/iCNrOmcQT1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 17, 2026

El Barcelona está interesado, pero tiene otras urgencias

Aunque no entra en los planes del cuerpo técnico para la próxima temporada, Rashford tiene contrato vigente con el United hasta junio de 2028 y el club ya dejó en claro que no contempla una nueva cesión, por lo que solo negociaría una trasnferencia definitiva.

En el Barcelona valoran sus condiciones y el entrenador Hansi Flick considera que puede aportar cualidades necesarias en ataque para reforzar el plantel, sin embargo, la dirigencia presidida por Joan Laporta tiene otras prioridades de mercado antes de avanzar por el extremo inglés.

Pese a que en su momento el conjunto catalán dejó pasar la posibilidad de adquirirlo por una cifra cercana a los 30 millones de euros, Rashford no pierde la esperanza y mantiene conversaciones constantes con su entorno para evaluar los pasos a seguir mientras espera una señal concreta antes del cierre de la ventana de trasnferencias.

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Asimismo, cada buena actuación del inglés en el Mundial aumenta su cotización y despierta el interés de otros clubes con mayor capacidad económica para cerrar una operación en el corto plazo. En la última temporada con el Barcelona registró 14 goles y 14 asistencias, con un valor de mercado cercano a los 46 millones de euros.

Mientras tanto, sigue aferrado a que el Barcelona es su destino preferido, aunque también entiende que esperar indefinidamente puede convertirse en un riesgo de cara al próximo curso. Si aparece una propuesta deportiva y económica convincente antes de que el club catalán tome una decisión definitiva, el delantero podría verse obligado a reconsiderar prioridades.

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