Rashford podría seguir en el Manchester United

Según informó Fabrizio Romando, el futuro de Marcus Rashford comenzó a despejarse tras las conversaciones directas que mantuvieron los representantes del futbolista y dirigentes del Manchester United; el diálogo permitió dar un primer paso para reconstruir la relación entre ambas partes después de varios meses de incertidumbre.

Como resultado de ese acercamiento, el club inglés está dispuesto a recibir al delantero para el inicio de la pretemporada bajo las órdenes de Michael Carrick, mientras que el propio jugador también mostró predisposición para reincorporarse al plantel.

🚨 Manchester United had direct contact with Rashford camp, amicable talks with #MUFC.



Man Utd open to welcoming Rashford back to training and Marcus open to start pre-season under Carrick.



No guarantee he stays yet with eventual bids to be considered later on but important… pic.twitter.com/daWNXNgGy1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

Si bien no existe una garantía de su continuidad a largo plazo, el cambio de postura del United modificó un panorama que hasta el final de la temporada pasada parecía conducir irremediablemente a su salida.

El mercado modificó los planes

La dificultad del conjunto inglés para incorporar un extremo de jerarquía y la necesidad de reforzar otras posiciones, especialmente el mediocampo, llevaron a la dirigencia a reconsiderar la situación de Rashford.

Además, el buen rendimiento que mostró el delantero tanto en el FC Barcelona como con la selección de Inglaterra durante su participación en la Copa del Mundo 2026 fortaleció su consideración dentro de la dirigencia. Por ese motivo, la posibilidad de mantenerlo en el plantel ganó fuerza y hoy aparece como una alternativa concreta.

Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

Mientras tanto, el azulgrana parece haber perdido terreno; en su momento, el conjunto catalán priorizó la incorporación de Anthony Gordon para reforzar el ataque y se desprendió del futbolista inglés, por ende, salvo una salida inesperada en esa zona del campo, no tiene previsto volver a la carga por Rashford, al menos por la próxima campaña.

De igual manera, ahora la prioridad del delantero es recuperar protagonismo en Old Trafford, mientras el club valora su talento y busca dejar atrás los conflictos del pasado para afrontar una nueva temporada europea con una relación renovada.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES