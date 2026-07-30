Raúl Asencio se lesiona y cambia los planes del Real Madrid: ¿cuánto tiempo estará de baja?

El Real Madrid confirmó este jueves que Raúl Asencio sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha y se mantendrá alejado de la actividad durante aproximadamente seis semanas.

Aunque el club no estableció un plazo oficial de recuperación y señaló que su evolución marcará los tiempos, las primeras estimaciones apuntan a que no volvería a estar disponible hasta mediados de septiembre. El parte médico emitido por el merengue informó que el futbolista fue sometido a estudios por los Servicios Médicos del club, que detectaron la lesión y dejaron su recuperación "pendiente de evolución".

Raúl Asencio sufre un lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha.



6 semanas de baja aproximadamente. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) July 30, 2026

El mercado se convierte en un obstáculo

Durante las últimas semanas, Asencio figuraba entre los jugadores con posibilidades de abandonar el Santiago Bernabéu antes del cierre del mercado, ya fuera mediante una cesión o un traspaso que le permitiera sumar minutos con mayor regularidad.

Ahora, sin embargo, con una recuperación que se extendería prácticamente hasta después del cierre de inscripciones, resulta mucho más complicado que algún club decida avanzar por su incorporación sin tener garantías sobre su condición física.

Un problema para la planificación deportiva

La defensa fue una de las zonas con más movimientos durante este mercado y la salida de Asencio era una alternativa que la directiva analizaba para equilibrar el plantel tras la llegada de nuevos refuerzos.

Real Madrid Training Session | Denis Doyle/GettyImages

En esa línea, el Madrid deberá plantearse otra alternativa, ya que la lesión reduce significativamente las posibilidades de concretar una operación en las próximas semanas; salvo que aparezca una oferta inesperada o que el proceso de recuperación avance más rápido de lo previsto, el panorama indica que Asencio continuará formando parte del plantel del Real Madrid al menos hasta el próximo mercado de invierno.

Recién una vez recuperado, el central deberá volver a ganarse la confianza del cuerpo técnico, bajo la conducción de Mourinho, en una temporada en la que la competencia por un puesto promete ser más exigente que nunca.

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