Raúl Jiménez deja la puerta abierta al América

Luego de ciclos complejos en Europa con el Atlético de Madrid y el Benfica, Raúl Jiménez encontró su sitio dentro de la Premier League. El mexicano ha firmado una enorme carrera en la mejor liga del planeta tanto por lo hecho con el Wolverhampton, como en los años recientes con el Fulham.

Ahora, su contrato con el cuadro del sur de Londres ha llegado a su final. Siendo el caso, el mexicano se encuentra ya mismo en el mercado en calidad de agente libre. Por ende y como sucede cada mercado, su nombre está en el entorno del América, una vía que el mismo Jiménez afirma está abierta.

¡ATENCIÓN, AMES!😱🦅



Raúl Jiménez fue cuestionado en TUDN sobre un posible regreso al América tras la Copa del Mundo, algo que no descartó, pero dejó en claro que ahora está enfocado en el Trihttps://t.co/PUUUAxWASt pic.twitter.com/mPoFVTMsPL — MedioTiempo (@mediotiempo) June 2, 2026

Yo nunca le he cerrado la puerta (al América). La verdad que sería algo bonito regresar, pero por ahora no lo sé. Raúl Jiménez

El mexicano deberá definir su futuro, sin embargo, será luego del Mundial. En el Fulham ya ha llegado un cambio de técnico por lo que seguramente el jugador se pensará dos veces la posibilidad de renovar. Adicional, hay un interés de parte de Wolverhampton en su retorno, aunque, el equipo está en la segunda división.

No se puede ocultar que el veterano tiene una vida personal feliz en Inglaterra muy feliz, siende este el factor clave por el cual ha dado un "no" al América en más de una ocasión en tiempos recientes.

Brentford v Fulham - Premier League | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Raúl decidió dejar de lado temas de mercado y concluyó hablando del duelo estelar de la selección mexicana en contra de Sudáfrica de la siguiente semana:

Quiero demostrar que puedo seguir siendo el líder del campo, y dar lo mejor. Creo que sí (es una revancha por el Mundial pasado), es un momento de demostrar de lo que soy capaz de hacer, ofrecer a la selección y aprovechar al máximo lo que pueda vivir. He soñado con iniciar ese partido, anotar el primer gol (…) incluso he soñado con levantar la copa, pero paso a paso. Raúl Jiménez