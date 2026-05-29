¿Raúl Jiménez está desesperado por no haber anotado gol en tres mundiales?
El futbolista del Fulham apunta a ser el delantero titular de la selección mexicana para el Mundial 2026
La selección mexicana abrirá la Copa del Mundo exactamente dentro de dos semanas. Una de las grandes figuras de México es Raúl Jiménez segundo máximo goleador en la historia del 'Tri'. Pese a dicha estadística, el hoy delantero del Fulham nunca ha podido marcar en un Mundial, dato que no le quita el sueño.
Es algo que sí… qué quiere el delantero, pues meter goles. Yo estoy tranquilo, contento, ilusionado, espero que este sea un Mundial en el que pueda hacer ese tan ansiado gol, pero también no es algo por el que yo esté desesperado por hacer. Es algo que sí, que quiero que llegue, y voy a trabajar para que llegue y lo voy a hacer lo mejor posible.Raúl Jiménez
Añade que pese a dicha falta de gol en la Copa del Mundo, ha trabajado para seguir siendo seleccionado por México.
Tengo tres Mundiales, éste será el cuarto y espero responder a esa confianza que me brindan para hacer una gran Copa. Es algo que estoy esperando con muchas ansias y entusiasmo, he hecho las cosas bien en la Premier y eso aún me mantiene aquí en la selección.Raúl Jiménez
Destacó condición de México como local para su cuarto Mundial como profesional.
Para este Mundial se tiene una gran ventaja que es jugar en casa, ningún equipo es fácil y debemos demostrar que podemos ser favoritos en el grupo. Nos ha faltado ese último pasito para dar ese salto de calidad, a veces fortuna, en otras malas decisiones nuestras, pero así es el futbol y debemos trabajar para conseguirlo.Raúl Jiménez
Concluyó afirmando que hay enorme ilusión dentro del grupo por esta justa mundialista.
El grupo está ilusionado, contento, compitiendo por estar en esa lista final que es algo importante para nosotros. Es un sueño estar en la Copa del Mundo, la lista la decide Javier, estamos ansiosos e ilusionados de que ya sea y dentro del grupo buscamos un lugar en la convocatoria.Raúl Jiménez
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GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.