La selección mexicana abrirá la Copa del Mundo exactamente dentro de dos semanas. Una de las grandes figuras de México es Raúl Jiménez segundo máximo goleador en la historia del 'Tri'. Pese a dicha estadística, el hoy delantero del Fulham nunca ha podido marcar en un Mundial, dato que no le quita el sueño.

¡ASEGURA QUE NO ESTÁ DESESPERADO POR ANOTAR EN UN MUNDIAL! 🇲🇽⚽



Raúl Jiménez reconoció que le gustaría marcar su primer gol en una Copa del Mundo, pero aseguró que no es algo que le genere desesperación. El delantero del Tri se dijo ilusionado con la posibilidad de conseguirlo… pic.twitter.com/f4UGMutM1N — MedioTiempo (@mediotiempo) May 29, 2026

Es algo que sí… qué quiere el delantero, pues meter goles. Yo estoy tranquilo, contento, ilusionado, espero que este sea un Mundial en el que pueda hacer ese tan ansiado gol, pero también no es algo por el que yo esté desesperado por hacer. Es algo que sí, que quiero que llegue, y voy a trabajar para que llegue y lo voy a hacer lo mejor posible. Raúl Jiménez

Añade que pese a dicha falta de gol en la Copa del Mundo, ha trabajado para seguir siendo seleccionado por México.

Tengo tres Mundiales, éste será el cuarto y espero responder a esa confianza que me brindan para hacer una gran Copa. Es algo que estoy esperando con muchas ansias y entusiasmo, he hecho las cosas bien en la Premier y eso aún me mantiene aquí en la selección. Raúl Jiménez

Destacó condición de México como local para su cuarto Mundial como profesional.

FBL-WC-2026-MEX-VENUE-MEXICO CITY | CARL DE SOUZA/GettyImages

Para este Mundial se tiene una gran ventaja que es jugar en casa, ningún equipo es fácil y debemos demostrar que podemos ser favoritos en el grupo. Nos ha faltado ese último pasito para dar ese salto de calidad, a veces fortuna, en otras malas decisiones nuestras, pero así es el futbol y debemos trabajar para conseguirlo. Raúl Jiménez

Concluyó afirmando que hay enorme ilusión dentro del grupo por esta justa mundialista.

El grupo está ilusionado, contento, compitiendo por estar en esa lista final que es algo importante para nosotros. Es un sueño estar en la Copa del Mundo, la lista la decide Javier, estamos ansiosos e ilusionados de que ya sea y dentro del grupo buscamos un lugar en la convocatoria. Raúl Jiménez