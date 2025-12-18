Raúl Jiménez presenta una postura sobre un posible retorno al América
En más de una ocasión el nombre de Raúl Jiménez se ha puesto en el entorno del América para volver al club. Al día de hoy, esto no se ha concretado. Sin embargo, es un hecho que la posibilidad para ello sigue abierta, al menos así lo deja en claro el aún jugador del Fulham de Inglaterra.
Está dentro de los planes, se tienen que dar varias cosas, pero está en los planes y si en futuro se da, yo muy feliz. Sería bonito terminar donde empecé, pero vamos viendo cómo se dan las cosas.Raúl Jiménez
El mexicano agregó que ha recibido sondeos de parte de otros equipos, sin embargo, en su cabeza la prioridad sería cerrar su carrera dentro del cuadro del nido de Coapa.
Cien por ciento (elegiría al América). Han llegado ofertas de otros equipos, pero primero lo primero.Raúl Jiménez
Por último, el hoy delantero del Fulham afirmó que se mantiene pendiente de la actividad del equipo de la Liga MX a pesar de su vida en Londres.
Veo los resúmenes. Por horario es difícil, pero al otro día lo primero que hago es ver el resultado. Ese sí (el tricampeonato), las finales, normalmente me las echo.Raúl Jiménez
¿Bajo qué escenario podría regresar Raúl Jiménez al América?
La posibilidad de ver a Jiménez de vuelta en el nido no es irreal, ni mucho menos, lejana. Siendo concretos, la misma podría conseguirse en el próximo mercado de verano.
Será a finales de junio de 2026 cuando el mexicano finalice contrato con el Fulham de la Premier League. El escenario hoy dicta que no habrá opciones de renovar. Por ende, no se descarta que el América consiga el retorno de Jiménez como agente libre a partir de julio del próximo año luego de la copa del mundo.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.