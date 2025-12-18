Raúl Jiménez presenta una postura sobre un posible retorno al América

En más de una ocasión el nombre de Raúl Jiménez se ha puesto en el entorno del América para volver al club. Al día de hoy, esto no se ha concretado. Sin embargo, es un hecho que la posibilidad para ello sigue abierta, al menos así lo deja en claro el aún jugador del Fulham de Inglaterra.

¡AMÉRICA Y NADA MÁS! 💙💛



Raúl Jiménez habló sobre un posible regreso al fútbol mexicano en su entrevista con Gibrán Araige y dejó claro que solo volvería si es con las águilas... equipo donde todo comenzó 🤝



¿Les gustaría verlo de regreso? 🤔



Más declaraciones en hilo 🧵👇 pic.twitter.com/3EXmXTnBfH — Claro Sports (@ClaroSports) December 18, 2025

Está dentro de los planes, se tienen que dar varias cosas, pero está en los planes y si en futuro se da, yo muy feliz. Sería bonito terminar donde empecé, pero vamos viendo cómo se dan las cosas. Raúl Jiménez

Fulham v Manchester City - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

El mexicano agregó que ha recibido sondeos de parte de otros equipos, sin embargo, en su cabeza la prioridad sería cerrar su carrera dentro del cuadro del nido de Coapa.

Cien por ciento (elegiría al América). Han llegado ofertas de otros equipos, pero primero lo primero. Raúl Jiménez

Por último, el hoy delantero del Fulham afirmó que se mantiene pendiente de la actividad del equipo de la Liga MX a pesar de su vida en Londres.

Veo los resúmenes. Por horario es difícil, pero al otro día lo primero que hago es ver el resultado. Ese sí (el tricampeonato), las finales, normalmente me las echo. Raúl Jiménez

¿Bajo qué escenario podría regresar Raúl Jiménez al América?

Fulham v Crystal Palace - Premier League | Izzy Poles - AMA/GettyImages

La posibilidad de ver a Jiménez de vuelta en el nido no es irreal, ni mucho menos, lejana. Siendo concretos, la misma podría conseguirse en el próximo mercado de verano.

Será a finales de junio de 2026 cuando el mexicano finalice contrato con el Fulham de la Premier League. El escenario hoy dicta que no habrá opciones de renovar. Por ende, no se descarta que el América consiga el retorno de Jiménez como agente libre a partir de julio del próximo año luego de la copa del mundo.