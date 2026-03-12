Raúl Rangel envía un mensaje de apoyo a Luis Ángel Malagón tras su lesión

La lesión sufrida por Luis Ángel Malagón ha generado una ola de reacciones dentro del futbol mexicano. Entre ellas destacó el mensaje de solidaridad enviado por Raúl “Tala” Rangel, guardameta de Chivas, quien no dudó en manifestar públicamente su apoyo al portero del América tras confirmarse la rotura del tendón de Aquiles.

El incidente que dejó fuera a Malagón ocurrió durante la actividad internacional de su equipo, una situación que rápidamente generó preocupación tanto en su club como en el entorno de la selección mexicana. La gravedad de la lesión obligará al arquero a enfrentar un largo proceso de recuperación.

LA RIVALIDAD SE QUEDA EN LA CANCHA🤝



'Tala' Rangel manda mensaje de apoyo para Luis Ángel Malagón luego de sufrir grave lesiónhttps://t.co/lvqWzEeBND — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 11, 2026

En ese contexto, varios compañeros de profesión han expresado su respaldo al guardameta azulcrema. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Raúl Rangel, quien pese a defender la portería del acérrimo rival del América, mostró cercanía y empatía con el arquero lesionado.

“Ángel, de todo corazón espero que te recuperes lo más pronto posible y que seas más fuerte de mente y corazón. No hay palabras que consuelen en estos momentos; te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga”, escribió el portero del Guadalajara.

El gesto de Rangel refleja una realidad que suele pasar desapercibida para muchos aficionados: la relación entre futbolistas trasciende en numerosas ocasiones las rivalidades deportivas. Aunque América y Chivas protagonizan uno de los enfrentamientos más intensos del futbol mexicano, entre jugadores suele existir respeto mutuo.

FBL-FRIENDLY-MEX-ISL-TRAINING | CARL DE SOUZA/GettyImages

En el caso específico de ambos guardametas, la relación se ha fortalecido también gracias a las concentraciones con la selección mexicana. Compartir entrenamientos, convocatorias y procesos dentro del combinado nacional ha permitido que se construya una cercanía más allá de los colores que defienden en sus respectivos clubes.

Luis Ángel Malagón se ha consolidado en los últimos torneos como uno de los porteros más destacados del futbol mexicano. Su rendimiento con América lo ha colocado como uno de los candidatos naturales para competir por la titularidad dentro de la selección nacional.

Por su parte, Raúl Rangel también se encuentra en un momento importante dentro de su carrera. El guardameta de Chivas ha mostrado un crecimiento constante que lo mantiene dentro del radar de la selección mexicana, generando una competencia sana entre porteros que buscan un lugar en el equipo nacional.

La lesión de Malagón representa un golpe significativo para su trayectoria reciente. Sin embargo, el respaldo de colegas, rivales y compañeros de selección demuestra que el entorno del futbol mexicano se ha unido para enviarle un mensaje de apoyo en este momento complicado.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX