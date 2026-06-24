Durante esta Copa del Mundo, varios jugadores de la selección mexicana han hecho su debut dentro del torneo más grande para este deporte. Uno de ellos fue el meta del Tri, Raúl Rangel, quien ha tomado la plaza estelar que fue de Guillermo Ochoa durante doce años seguidos.

En charlas para la FIFA, Rangel narró como vivió el momento de su debut en un Mundial frente al Estadio Ciudad de México con más de 80 mil almas. La historia del arquero incluso le ha llevado hasta las lágrimas.

SE LLENÓ DE ORGULLO



Raúl Rangel rompe en llanto al recordar su debut mundialista con México en el Estadio Aztecahttps://t.co/XuGmoyHmjP — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 22, 2026

Puedo platicar que antes de debutar en una Copa del Mundo tenía muchas expectativas. Sabía que tanto podía iniciar como no. Sabía que cualquier cosa se podía presentar. Fue un tema muy mental en el cual trabajé toda la semana. Raúl Rangel

El futbolista añade que durante la ceremonia de los himnos, al entrar en la etapa de la presentación de los jugadores, se llenó de emoción al escuchar su nombre en las bocinas del Estadio Ciudad de México.

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Estaba preparado pero algo en particular fue el hecho de que al momento de que dan la alineación y escucho mi nombre en la charla. Fue un boom de emociones, quería brincar. Quería llorar, quería compartirlo con mi familia. Es algo que realmente me llena de orgullo porque fue algo por lo cual luché, fue algo que llevo muy latente en mi corazón porque mi familia sabe… Raúl Rangel

El 'Tala' se mostró más que conmovido al narrar su historia, tanto que no pudo siquiera terminar la misma.

Se entiende que el portero de la selección mexicana mantendrá su rol de titular por lo que resta de la Copa del Mundo. Siendo el caso, tendrá alguna otra oportunidad par de nueva cuenta vivir la emoción de lo experimentado en la primera tarde del Mundial en curso.