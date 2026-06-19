Raúl Rangel rompe el silencio tras ser el héroe de México en el triunfo sobre Corea del Sur
La selección mexicana firmó el triunfo sobre Corea del Sur en una noche compleja en la segunda jornada de la Copa del Mundo. Uno de los estelares del encuentro fue Raúl Rangel, quien sobre el cierre del partido, firmó una doble atajada que el convirtió en el héroe del cotejo.
A pesar de su rol de estrella del cruce, el 'Tala' prefirió dejar el duelo en contra de Corea atrás. Ahora el portero afirma que es el tiempo de pensar en el partido contra Chequia.
Contento, pero yo creo que hay darle rápido la vuelta a esto. Hay que disfrutarlo, desde luego, pero ya hay que pensar en el siguiente rival que es República Checa.Raúl Rangel
El meta narró de forma breve la doble atajada que realizó en el cierre del encuentro, misma que fue clave para que México se hiciera con los tres puntos y el boleto a la siguiente ronda.
Fue muy rápido, reacción pura, no te sabría decir bien lo que vi porque solamente recuerdo el momento del impacto con mi compañero y yo teniendo el balón, pero creo que estuve muy concentrado. Aparecí en el momento que el equipo lo requirió y me quedo feliz por eso.Raúl Rangel
Con la confianza hasta el cielo, el meta de las Chivas lanzó la siguiente advertencia a todas las selecciones del Mundial:
Yo lo dije y me atrevo a seguir lo diciendo: Estamos para competirle a cualquier selección hoy por hoy.Raúl Rangel
Rangel no pudo ofrecer más declaraciones ya que si bien estaba programado dentro de las mismas, el portero fue seleccionado de forma aleatoria por FIFA para las pruebas antidopaje. Siendo el caso, el arquero se retiró de la zona donde se ubica la prensa y se presentó con las autoridades pertinentes para cumplir el protocolo.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.