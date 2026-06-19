Raúl Rangel rompe el silencio tras ser el héroe de México en el triunfo sobre Corea del Sur

La selección mexicana firmó el triunfo sobre Corea del Sur en una noche compleja en la segunda jornada de la Copa del Mundo. Uno de los estelares del encuentro fue Raúl Rangel, quien sobre el cierre del partido, firmó una doble atajada que el convirtió en el héroe del cotejo.

A pesar de su rol de estrella del cruce, el 'Tala' prefirió dejar el duelo en contra de Corea atrás. Ahora el portero afirma que es el tiempo de pensar en el partido contra Chequia.

EL HÉROE DE LA SELECCIÓN HABLÓ DE SU ATAJADA 😎🧤



Raúl Rangel se volvió tendencia en #LaCopaxFSMX tras su actuación en el triunfo de México sobre Corea del Sur.https://t.co/suXVT4neHs — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 19, 2026

Contento, pero yo creo que hay darle rápido la vuelta a esto. Hay que disfrutarlo, desde luego, pero ya hay que pensar en el siguiente rival que es República Checa. Raúl Rangel

El meta narró de forma breve la doble atajada que realizó en el cierre del encuentro, misma que fue clave para que México se hiciera con los tres puntos y el boleto a la siguiente ronda.

Fue muy rápido, reacción pura, no te sabría decir bien lo que vi porque solamente recuerdo el momento del impacto con mi compañero y yo teniendo el balón, pero creo que estuve muy concentrado. Aparecí en el momento que el equipo lo requirió y me quedo feliz por eso. Raúl Rangel

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Con la confianza hasta el cielo, el meta de las Chivas lanzó la siguiente advertencia a todas las selecciones del Mundial:

Yo lo dije y me atrevo a seguir lo diciendo: Estamos para competirle a cualquier selección hoy por hoy. Raúl Rangel

Rangel no pudo ofrecer más declaraciones ya que si bien estaba programado dentro de las mismas, el portero fue seleccionado de forma aleatoria por FIFA para las pruebas antidopaje. Siendo el caso, el arquero se retiró de la zona donde se ubica la prensa y se presentó con las autoridades pertinentes para cumplir el protocolo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO