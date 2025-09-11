Luego de la salida de Nelson Deossa de los Rayados de Monterrey, el cuadro de la Liga MX tiene una plaza de no formado en México que desean usar fichando un jugador ofensivo. La búsqueda no ha sido sencilla.

Todo indicaba que el club del norte del país cerraría filas sin refuerzo. Sin embargo, todo ha cambiado en las más recientes horas. Rayados está por firmar a un jugador francés de renombre que algunos años atrás fue premiado como la mejor joya del planeta con el premio Golden Boy.

🚨🇲🇽 Anthony Martial to Monterrey, here we go! Deal in place with Rayados as he will play with Sergio Ramos.



Green light arrived from AEK Athens to let Martial travel for medical and contract signing in Mexico. ⚡️🇫🇷 pic.twitter.com/SxSYNf4LhR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

Acuerdo total entre Monterrey y el AEK de Atenas por el fichaje de Anthony Martial. De momento no está del todo claro si se trata de una cesión o una compra total. Lo que es un hecho es que el área deportiva de Rayados vuela rumbo a Grecia para realizar exámenes médicos y firma de contratos.

Sheffield United v Manchester United - Premier League | George Wood/GettyImages

El francés de 29 años estuvo de la misma forma en la mesa de los Pumas a lo largo de las últimas horas. Sin embargo, hubo una diferencia radical entre los felinos y los Rayados, Monterrey sí tiene la capacidad de costear el enorme sueldo que sigue percibiendo el ex Manchester United.