Rayo Vallecano vs FC Barcelona: momios, probabilidades de los equipos y cuotas de la Jornada 3 de LaLiga 2025/26

La tercera jornada de LaLiga trae emocionantes partidos para los fanáticos. Uno de ellos será el Rayo Vallecano recibiendo al Barcelona en un duelo donde ambos necesitan ganar por razones opuestas. Del lado local, se encuentran en búsqueda de la regularidad mientras que la visita tiene que demostrar seguir siendo el mismo equipo que la temporada anterior.

El Barca viene de vencer al Levante en un ajustado partido por 3-2, mientras que el Rayo cayó ante Athletic Club por la mínima.

Probabilidades del partido Rayo Vallecano vs Barcelona

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Rayo Vallecano: 6.25

Empate: 5.50

Barcelona: 1.40

Según las principales casas de apuestas, el Rayo Vallecano tiene solamente un 16% de posibilidades de dar la gran sorpresa de la segunda jornada de LaLiga. Existen un 18,2% de chances de empate mientras que el Barcelona domina con un aplastante 71,4% de probabilidades de ganar.

Otras cuotas destacadas del Rayo Vallecano vs FC Barcelona

Rayo Vallecano v Neman Grodno - UEFA Conference League Play-off Round Second Leg | Florencia Tan Jun/GettyImages

Doble oportunidad:

Barcelona o Empate: 1.12 – Apuesta casi segura para quienes confían en que el Barca no caerá en Madrid.

Empate o Rayo Vallecano: 2.75 – Cuota interesante para los que creen en la sorpresa.

Rayo Vallecano o Barcelona: 1.14 – Conservadora, pero reduce riesgo.

Total de goles en el partido:



Más de 2 goles: 1.44 – Opción atractiva considerando el poder ofensivo del Barcelona.

Menos de 2 goles: 2.75 – Apuesta de valor si se espera un partido más cerrado de lo previsto.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.61 – Posibilidad si el Rayo Vallecano logra aprovechar espacios en transición ante la adelantada defensa del equipo de Hansi Flick.

No: 2.20 – El escenario probable si el Barcelona se repliega de manera eficiente.

Pronóstico SI

El Barcelona se impondrá cómodamente ante el Rayo Vallecano por 3-1 demostrando su poderío ofensivo y asentándose aún más en defensa.