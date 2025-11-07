Rayo Vallecano vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Real Madrid visita al Rayo Vallecano este domingo 9 de noviembre, en otro partido clave para mantener su dominio en LaLiga 2025/26.

Los merengues llegan con una diferencia de 5 puntos a su favor ante el FC Barcelona, su inmediato perseguidor en la tabla de clasificación, pero dejando otra vez un flojo rendimiento colectivo luego de la derrota dura ante el Liverpool por 1-0 en Anfield Road por Champions League.

Por su parte, los locales vienen de ser goleados por 4-0 ante el Villarreal pero ganaron 3-2 ante el Lech Poznan de Polonia por la Conference League. Los aficionados están atentos al duelo, que promete mostrar la fortaleza del Real Madrid frente a un rival que necesita puntos para soñar con Europa.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Rayo Vallecano vs Real Madrid?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: domingo 9 de noviembre

Horario: 10:15 (Este de Estados Unidos), 09:15 (México) y 16:15 (España)

Estadio: Estadio de Vallecas

¿Dónde se podrá ver el Rayo Vallecano vs Real Madrid por TV y streaming online?

País Canal TV Streaming EEUU ESPN2 ESPN App México Sky Sports Sky+ España DAZN DAZN

Últimos 5 partidos del Rayo Vallecano

Rival Resultado Competición Lech Poznan 3-2 V Conference League Villarreal 4-0 D LaLiga Yuncos 6-1 V Copa del Rey Alavés 1-0 V LaLiga BK Häcken 2-2 E Conference League

Últimos 5 partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Liverpool 1-0 D Champions League Valencia 4-0 V LaLiga Barcelona 2-1 V LaLiga Juventus 1-0 V Champions League Getafe 1-0 V LaLiga

Últimas noticias del Real Madrid

Los dirigidos por Xabi Alonso quieren olviar la derrrota en Anfield. El entrenador contará con Federico Valverde, quien no está lesionado finalmente, pero distinta suerte tuvo Aurélien Tchouameni, quien sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El club perderá al jugador francés durante las próximas tres semanas, no pudiendo disputar los partidos ante Rayo, Elche, Olympiakos por Champions y habrá que esperar para saber si vuelve a la convocatoria ante el Girona. Su reemplazo no está definido pero podría ser Eduardo Camavinga.

Últimas noticias del Rayo Vallecano

Gran inicio de temporada, con 7 puntos sobre 9 posibles en la Conference League, que le permiten formar parte de los equipos que está disputando la siguiente instancia y evitando playoff, mientras que en LaLiga están en la 10ma colocación, a solo 4 unidades del Espanyol, que es el último equipo clasificándose a Europa para la próxima temporada. Tiene solo dos jugadores lesionados: Marash Kumbulla y Junior Firpo (ambos con una lesión en el muslo y en las últimas dos semanas de recuperación).

Posibles alineaciones del Rayo Vallecano vs Real Madrid

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Éder Militão, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga

Volantes ofensivos: Arda Güler, Vinicius, Rodrygo

Delantero: Kylian Mbappe

Rayo Vallecano

Portero: Batalla

Defensas: Espino, Lejeune, Ciss, Balliu

Centrocampistas: Trejo, Valentin, Gumbau

Atacantes: Pérez; Camello, Álvaro

Pronóstico SI

El Real Madrid parte como amplio favorito para este encuentro, gracias a su plantilla de calidad. Se espera que el equipo blanco controle el partido y se lleve el triunfo.

Rayo Vallecano 1 - Real Madrid 3

