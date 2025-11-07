Rayo Vallecano vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Real Madrid visita al Rayo Vallecano este domingo 9 de noviembre, en otro partido clave para mantener su dominio en LaLiga 2025/26.
Los merengues llegan con una diferencia de 5 puntos a su favor ante el FC Barcelona, su inmediato perseguidor en la tabla de clasificación, pero dejando otra vez un flojo rendimiento colectivo luego de la derrota dura ante el Liverpool por 1-0 en Anfield Road por Champions League.
Por su parte, los locales vienen de ser goleados por 4-0 ante el Villarreal pero ganaron 3-2 ante el Lech Poznan de Polonia por la Conference League. Los aficionados están atentos al duelo, que promete mostrar la fortaleza del Real Madrid frente a un rival que necesita puntos para soñar con Europa.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Rayo Vallecano vs Real Madrid?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: domingo 9 de noviembre
Horario: 10:15 (Este de Estados Unidos), 09:15 (México) y 16:15 (España)
Estadio: Estadio de Vallecas
¿Dónde se podrá ver el Rayo Vallecano vs Real Madrid por TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming
EEUU
ESPN2
ESPN App
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN
DAZN
Últimos 5 partidos del Rayo Vallecano
Rival
Resultado
Competición
Lech Poznan
3-2 V
Conference League
Villarreal
4-0 D
LaLiga
Yuncos
6-1 V
Copa del Rey
Alavés
1-0 V
LaLiga
BK Häcken
2-2 E
Conference League
Últimos 5 partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Liverpool
1-0 D
Champions League
Valencia
4-0 V
LaLiga
Barcelona
2-1 V
LaLiga
Juventus
1-0 V
Champions League
Getafe
1-0 V
LaLiga
Últimas noticias del Real Madrid
Los dirigidos por Xabi Alonso quieren olviar la derrrota en Anfield. El entrenador contará con Federico Valverde, quien no está lesionado finalmente, pero distinta suerte tuvo Aurélien Tchouameni, quien sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El club perderá al jugador francés durante las próximas tres semanas, no pudiendo disputar los partidos ante Rayo, Elche, Olympiakos por Champions y habrá que esperar para saber si vuelve a la convocatoria ante el Girona. Su reemplazo no está definido pero podría ser Eduardo Camavinga.
Últimas noticias del Rayo Vallecano
Gran inicio de temporada, con 7 puntos sobre 9 posibles en la Conference League, que le permiten formar parte de los equipos que está disputando la siguiente instancia y evitando playoff, mientras que en LaLiga están en la 10ma colocación, a solo 4 unidades del Espanyol, que es el último equipo clasificándose a Europa para la próxima temporada. Tiene solo dos jugadores lesionados: Marash Kumbulla y Junior Firpo (ambos con una lesión en el muslo y en las últimas dos semanas de recuperación).
Posibles alineaciones del Rayo Vallecano vs Real Madrid
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Álvaro Carreras, Éder Militão, Raúl Asencio, Federico Valverde
Mediocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga
Volantes ofensivos: Arda Güler, Vinicius, Rodrygo
Delantero: Kylian Mbappe
Rayo Vallecano
Portero: Batalla
Defensas: Espino, Lejeune, Ciss, Balliu
Centrocampistas: Trejo, Valentin, Gumbau
Atacantes: Pérez; Camello, Álvaro
Pronóstico SI
El Real Madrid parte como amplio favorito para este encuentro, gracias a su plantilla de calidad. Se espera que el equipo blanco controle el partido y se lleve el triunfo.
Rayo Vallecano 1 - Real Madrid 3
