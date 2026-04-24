Real Betis vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Con la presión de tener que ganar a domicilio para que LaLiga sostenga cierta intriga hasta las últimas jornadas, el Real Madrid visita el Benito Villamarín para enfrentar al Betis este viernes 24 de abril por el partido pendiente de la fecha 32.

El equipo de Álvaro Arbeloa no atraviesa su mejor momento. Eliminado de la Champions a manos del Bayern Múnich y con escasas posibilidades en el torneo doméstico, se acerca otro cierre de temporada sin títulos. Y eso en un club como el Real Madrid es poco menos que inaceptable.

El Betis, por su parte, llega con confianza al duelo. Mantiene una racha positiva en casa (no cae desde diciembre ante el Barcelona) y hoy se encuentra ocupando la plaza de clasificación a la próxima Europa League, el único objetivo restante para el conjunto andaluz para lo que resta del curso.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran encuentro que promete espectáculo.

Pronóstico SI Fútbol

El partido tiene pinta de ser incómodo para el Real Madrid. Más allá de su jerarquía, llega con un desgaste acumulado y sin la solidez defensiva que supo tener en otros momentos de la temporada. Enfrente tendrá un rival que sabe jugar este tipo de encuentros, que no se desespera y que suele aprovechar bien los errores del contrario.

El dueño de casa no necesita dominar la posesión del balón para lastimar y tiene argumentos en ataque para ir en busca de goles. Se espera un trámite parejo, con gritos en ambas porterías y un resultado final que no conformará a ninguno de los dos.

Pronóstico: Betis 1-1 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Betis vs Real Madrid?

Ciudad : Sevilla, España

: Sevilla, España Estadio : Benito Villamarín

: Benito Villamarín Fecha : viernes 24 de abril

: viernes 24 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Cesar Soto Grado

Historial de enfrentamientos directos entre el Betis y el Real Madrid (últimos 5 partidos)

Betis : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Real Madrid: 2

Último partido entre ambos: 04/01/26 - Real Madrid 5-1 Betis (La Liga, Jornada 18)

Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Betis Real Madrid Girona 2-3 Betis 21/04/26 Real Madrid 2-1 Alavés 21/04/26 Betis 2-4 Braga 16/04/26 Bayern Múnich 4-3 Real Madrid 15/04/26 Osasuna 1-1 Betis 12/04/26 Real Madrid 1-1 Girona 10/04/26 Braga 1-1 Betis 08/04/26 Real Madrid 1-2 Bayern Múnich 07/04/26 Betis 0-0 Espanyol 04/04/26 Mallorca 2-1 Real Madrid 04/04/26

¿Cómo ver el Betis vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN

Últimas noticias del Betis

"Para un equipo como el Real Madrid acabar sin ningún título es muy difícil, pero sigue siendo el Real Madrid", aseguró Manuel Pellegrini en la previa del encuentro. El chileno, quien fuera entrenador del equipo merengue en la temporada 2009/2010, sabe que enfrenta a un rival que no llega en su mejor momento, pero a quien sería un grave error subestimar.

La buena noticia pasa por el regreso de Antony, quien vuelve tras cumplir una sanción. En cuanto a las bajas, Junior Firpo está descartado por lesión muscular, mientras que Diego Llorente y Ángel Ortiz son duda.

Real Betis Balompie v SC Braga - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Fran Santiago/GettyImages

Posible alineación del Betis frente al Real Madrid (4-4-2): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Amrabat, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Hernandez

Últimas noticias del Real Madrid

En el Real Madrid la enfermería sigue condicionando la planificación. Descartado Rodrygo por la temporada, el regreso de Courtois se hace esperar, por lo que Lunin continuará bajo los tres palos. Éder Militão, quien no pudo terminar el partido ante Alavés, es baja por problemas musculares, igual que Arda Güler.

Vinícius y Mbappé serán las principales referencias de ataque, con Jude Bellingham, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el mediocampo y Brahim posiblemente metiéndose en el equipo titular.

Real Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid frente al Betis (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Bellingham, Tchouameni, Diaz; Vinicius, Mbappe

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