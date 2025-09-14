Real Madrid apelará a la roja de Dean Huijsen contra Real Sociedad

El Real Madrid ha decidido presentar un recurso por la expulsión; injusta a juicio del propio club, de Dean Huijsen en el partido del sábado frente a la Real Sociedad.

De acuerdo a varios medios españoles, incluyendo el diario AS, la medida se tomó de manera inmediata y sin necesidad de reuniones internas, ya que en la institución blanca impera el optimismo de cara a que la sanción sea retirada, después que fuentes cercanas al Comité Técnico de Árbitros (CTA) asegurarán que la acción de la discordia debió resolverse con tarjeta amarilla.

La jugada polémica se produjo en el minuto 37 en Anoeta, cuando el Madrid ganaba 0-1 y dominaba en el plano táctico. Entonces llegó un balón largo mal calculado por Huijsen, en el cual Mikel Oyarzabal le ganó la posición e inició una carrera a unos 40 metros de la portería rival, previo a ser sujetado de la camiseta por el joven central de la selección española. Aunque el lance parecía más propio de una amarilla, dado que Militao corría en paralelo y quedaba mucho campo por recorrer, el árbitro, Jesús Gil Manzano, mostró la roja directa.

⚪️ Recurso optimista del Madrid por Huijsen



🟥 El club confía en que se retire la cartulina roja mostrada al central madridista en Anoeta https://t.co/9m6lBTKMJ7 — MARCA (@marca) September 14, 2025

La decisión generó perplejidad en el seno merengue, sobre todo por la ausencia de la intervención del VAR. No obstante, desde el CTA explicaron al propio AS que Figueroa Vázquez, juez encargado del video arbitraje, actuó conforme a las nuevas directrices, de reducir al mínimo las correcciones y reservarlas sólo para errores claros y manifiestos, dado que esta jugada podría considerarse "interpretable".

En consecuencia, el Real Madrid se apoya en el supuesto reconocimiento del CTA para confiar en que la sanción sea levantada y el ex defensor de Juventus, Roma y Bournemouth pueda participar en la quinta y próxima fecha de LaLiga, frente al Espanyol.

De hecho, Huijsen venía siendo un pilar en defensa, y a la hora de empezar el ataque saliendo desde atrás dentro de una escuadra merengue que ha ganado sus cuatro partidos en este comiendo liguero, con lo que se mantiene en solitario en la primera posición.

Los blancos buscarán tomar una especie de revancha, tras una campaña anterior que empezó con altas expectativas, como consecuencia del fichaje de Kylian Mbappé, pero que terminó sin títulos importantes y viendo a su gran rival, el FC Barcelona, llevarse el Triplete local, con las coronaciones de LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.