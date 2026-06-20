El Real Madrid ha hablado y más vale tarde que nunca, después de días y días de especulaciones. Luego de casi un mes en el que Michael Olise fue vinculado de manera insistente con el Merengue, la entidad presidida por Florentino Pérez emitió un comunicado oficial para desmentir cualquier tipo de acercamiento con el futbolista del Bayern Múnich y remarcar la relación institucional que mantiene con el club alemán.

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto ni con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno”, expresó la institución en el comunicado.

Además de negar cualquier gestión relacionada con el extremo francés, el Madrid dedicó una parte importante del texto a destacar su vínculo con los campeones de la Bundesliga. La entidad señaló que mantiene una excelente relación institucional con el Bayern y lamentó la difusión de informaciones que, según su postura, no se corresponden con la realidad.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2026

"Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíproco, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades", manifestó el Merengue

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

La postura de los alemanes ha sido la misma durante todo este tiempo. Sus dirigentes sostuvieron públicamente que Olise no está en venta y que no contemplan negociar una salida. El futbolista, de 24 años, tiene contrato hasta 2029 y viene de una temporada en la que registró 22 goles, 31 asistencias en 52 partidos y fue elegido Jugador del Año de la Bundesliga.

Herbert Hainer, presidente del Bayern, también fue tajante al referirse al asunto. "Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta por Olise, algo que no ha ocurrido hasta ahora, puede ahorrarse la molestia. Es jugador del FC Bayern y tiene un contrato a largo plazo. Y nosotros no somos un club vendedor", dijo en su momento al diario Bild.