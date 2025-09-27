Real Madrid: el dilema de Xabi Alonso entre Güler y Mastantuono tras el regreso de Bellingham

El regreso de Jude Bellingham le ha planteado a Xabi Alonso una de las primeras decisiones difíciles de su etapa al frente del Real Madrid: elegir entre Arda Güler o Franco Mastantuono para el once. Ambos futbolistas se han convertido en piezas de confianza del entrenador en este arranque de temporada, pero la presencia del inglés obliga a reconfigurar el mediocampo.

Güler, de 20 años, atraviesa su mejor momento desde que llegó al club. Ha sido titular en los siete partidos disputados hasta ahora, con goles ante el Mallorca y la Real Sociedad, además de asistencias clave a Mbappé en El Tartiere y el Ciutat de Levante. Su impacto va más allá de las estadísticas: solo el propio Mbappé ha generado más ocasiones de gol que él (26 contra 25), y su adaptación a un rol de mayor exigencia táctica ha sido celebrada incluso por su seleccionador, Vincenzo Montella.

Real Madrid v Real Mallorca - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Mastantuono, por su parte, también ha sabido aprovechar las oportunidades. Con apenas 18 años, el argentino se ha ganado un lugar en los planes de Xabi gracias a su desparpajo, visión y capacidad para desequilibrar.

El dilema no es menor: ambos representan el futuro inmediato del club, pero finalmente, solo Arda Güler acompañará a Bellingham en este duelo de máxima tensión. Para Alonso, el reto está en equilibrar la experiencia y el talento emergente, sin cortar la proyección de dos joyas que ya piden pista en el Real Madrid.