Real Madrid lanza oferta clave para asegurar la continuidad de Antonio Rüdiger

El defensor alemán, Antonio Rüdiger, termina su contrato con el Real Madrid al final de la presente temporada y por ende, el club merengue ya le ha propuesto una oferta de renovación para mantenerlo en la Casa Blanca al menos una campaña más.

Con 33 años del jugador, los contratos que el cuadro blanco ofrece son anuales y aunque el jugador todavía no ha respondido a la propuesta, la dirigencia espera que les den el sí. Aunque el jugador desea tener al menos dos años de extensión.

En la temporada actual el jugador ha disputado 25 partidos entre todas la competiciones y en las últimas seis semanas se ha convertido en un pilar de la zaga de Álvaro Arbeloa, convirtiéndolo en un líder a lo que el jugador ha respondido positivamente con el tema físico, por ello de entrada, su lugar al menos un año más se lo ha ganado.

🚨 Antonio Rudiger 🇩🇪 est proche de prolonger son contrat au Real Madrid. 🤍✍️



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Busca acabar el curso de la mejor manera posible

Antonio Rüdiger se mantendría en Madrid | NurPhoto/GettyImages

En estos momentos, la prioridad es terminar la campaña de la mejor manera posible con el club, así como concluir con su preparación con la selección alemana para acudir a la Copa del Mundo 2026.

En algún momento el jugador priorizó su llegada en óptimas condiciones a la justa mundialista, sin embargo, nunca dejó tirado el trabajo en Valdebebas y dio lo mejor de él para el aporte grupal en los objetivos establecidos en la temporada.

El central arribó a la capital de España en el 2022, luego de su paso con el Chelsea de Inglaterra, su llegada no fue sencilla y le costó adueñarse de la titularidad en un principio. Su llegada fue como agente libre y le tocó ser decisivo en la conquista de una Champions, una Liga y una Copa, registrando177 partidos disputados.



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