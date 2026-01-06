Real Madrid vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este jueves 8 de enero se jugará el partido correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España 2025. El Real Madrid enfrentará al Atlético de Madrid desde el King Abdullah Sports City Stadium, en lo que será el primer Clásico del 2026.

A continuación, compartimos toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Jeddah

Fecha: jueves 8 de enero

Horario: 14:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España)

Estadio: King Abdullah Sports City

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN 2 y ESPN Deportes ESPN App y fuboTV México SKY Sports México Sin transmisión España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Real Betis 5-1 V LaLiga Sevilla 2-0 V LaLiga Talavera 2-3 D Copa del Rey Alavés 1-2 V LaLiga Manchester City 1-2 D Champions League

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Real Betis 1-1 E LaLiga Sevilla 0-3 V LaLiga Atlético Baleares 2-3 D Copa del Rey Valencia 2-1 V LaLiga PSV 2-3 D Champions League

Últimas noticias del Real Madrid

Kylian Mbappé es duda para jugar | David S. Bustamante/GettyImages

El cuadro merengue tiene como su principal duda la condición de Kylian Mbappé para la Supercopa de España.



El delantero francés trabaja para recuperarse a tiempo para disputar el Clásico aunque las últimas informaciones indican que Xabi Alonso lo cuidará para una hipotética final. Gonzalo García, de gran presente tras el triplete liguero, sería su reemplazante.

Será el primer gran partido que tengan los merengues en lo poco que llevamos de 2026. Un resultado adverso podría volver a traer las dudas sobre la continuidad del entrenador.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Diego Simeone sobre fichajes de invierno para el Atleti | Soccrates Images/GettyImages

Diego Simeone busca reforzar la plantilla del Atlético de Madrid en el mercado invernal. “Nosotros nos manejamos siempre con el club de la manera más directa para ver las cosas que necesitamos. Buscaremos lo mejor para el equipo”, expresó el Cholo, que, fiel a su estilo, expuso la necesidad del Atleti de sumar alternativas.

El Colchonero está en al cuarta posición de LaLiga actualmente y llegan a este partido tras un buene empate ante la Real Sociedad.

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak.

Defensas: Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Marc Pubill Pagès.

Centrocampistas: Koke, Pablo Barrios Rivas, Giuliano Simeone Baldini, Marcos Llorente.

Delanteros: Antoine Griezmann, Alexander Sørloth.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Francisco José García Torres, David Jiménez.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Dani Ceballos, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni.

Delanteros: Gonzalo García, Rodrygo.

Pronóstico SI

El conjunto blanco no se puede permitir otro tropiezo frente a su acérrimo rival, el cuadro colchonero le dio un revés en LaLiga, por lo que saldrán con mayor decisión a sacar el triunfo.

Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid.