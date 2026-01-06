Sports Illustrated Fútbol

Real Madrid vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El FC Barcelona ya espera en la final del domingo
Benjamín Guerra|
La previa de Real Madrid vs Atlético de Madrid en la Supercopa de España 2026
La previa de Real Madrid vs Atlético de Madrid en la Supercopa de España 2026 | JAVIER SORIANO/GettyImages

Hoy jueves 8 de enero se jugará el partido correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España 2025. El Real Madrid enfrentará al Atlético de Madrid desde el King Abdullah Sports City Stadium, en lo que será el primer derbi del año 2026.

A continuación, compartimos toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Atlético de Madrid?

  • Ciudad: Jeddah
  • Fecha: jueves 8 de enero
  • Horario: 14:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España)
  • Estadio: King Abdullah Sports City

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN 2 y ESPN Deportes

ESPN App y fuboTV

México

SKY Sports México

Sin transmisión

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival

Resultado

Competición

Real Betis

5-1 V

LaLiga

Sevilla

2-0 V

LaLiga

Talavera

2-3 D

Copa del Rey

Alavés

1-2 V

LaLiga

Manchester City

1-2 D

Champions League

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival

Resultado

Competición

Real Betis

1-1 E

LaLiga

Sevilla

0-3 V

LaLiga

Atlético Baleares

2-3 D

Copa del Rey

Valencia

2-1 V

LaLiga

PSV

2-3 D

Champions League

Últimas noticias del Real Madrid

Kylian Mbappe
Kylian Mbappé es duda para jugar | David S. Bustamante/GettyImages

El cuadro merengue tiene como su principal duda la condición de Kylian Mbappé para la Supercopa de España.

El delantero francés trabaja para recuperarse a tiempo para disputar el Clásico aunque las últimas informaciones indican que Xabi Alonso lo cuidará para una hipotética final. Gonzalo García, de gran presente tras el triplete liguero, sería su reemplazante.

Será el primer gran partido que tengan los merengues en lo poco que llevamos de 2026. Un resultado adverso podría volver a traer las dudas sobre la continuidad del entrenador.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Diego Simeone
Diego Simeone sobre fichajes de invierno para el Atleti | Soccrates Images/GettyImages

Diego Simeone busca reforzar la plantilla del Atlético de Madrid en el mercado invernal. “Nosotros nos manejamos siempre con el club de la manera más directa para ver las cosas que necesitamos. Buscaremos lo mejor para el equipo”, expresó el Cholo, que, fiel a su estilo, expuso la necesidad del Atleti de sumar alternativas.

El Colchonero está en al cuarta posición de LaLiga actualmente y llegan a este partido tras un buene empate ante la Real Sociedad.

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak.

Defensas: Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Marc Pubill Pagès.

Centrocampistas: Koke, Pablo Barrios Rivas, Giuliano Simeone Baldini, Marcos Llorente.

Delanteros: Antoine Griezmann, Alexander Sørloth.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Francisco José García Torres, David Jiménez.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Dani Ceballos, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni.

Delanteros: Gonzalo García, Rodrygo.

Pronóstico SI

El conjunto blanco no se puede permitir otro tropiezo frente a su acérrimo rival, el cuadro colchonero le dio un revés en LaLiga, por lo que saldrán con mayor decisión a sacar el triunfo.

Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol