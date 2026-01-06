Real Madrid vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Hoy jueves 8 de enero se jugará el partido correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España 2025. El Real Madrid enfrentará al Atlético de Madrid desde el King Abdullah Sports City Stadium, en lo que será el primer derbi del año 2026.
A continuación, compartimos toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Atlético de Madrid?
- Ciudad: Jeddah
- Fecha: jueves 8 de enero
- Horario: 14:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España)
- Estadio: King Abdullah Sports City
¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN 2 y ESPN Deportes
ESPN App y fuboTV
México
SKY Sports México
Sin transmisión
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Real Betis
5-1 V
LaLiga
Sevilla
2-0 V
LaLiga
Talavera
2-3 D
Copa del Rey
Alavés
1-2 V
LaLiga
Manchester City
1-2 D
Champions League
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Real Betis
1-1 E
LaLiga
Sevilla
0-3 V
LaLiga
Atlético Baleares
2-3 D
Copa del Rey
Valencia
2-1 V
LaLiga
PSV
2-3 D
Champions League
Últimas noticias del Real Madrid
El cuadro merengue tiene como su principal duda la condición de Kylian Mbappé para la Supercopa de España.
El delantero francés trabaja para recuperarse a tiempo para disputar el Clásico aunque las últimas informaciones indican que Xabi Alonso lo cuidará para una hipotética final. Gonzalo García, de gran presente tras el triplete liguero, sería su reemplazante.
Será el primer gran partido que tengan los merengues en lo poco que llevamos de 2026. Un resultado adverso podría volver a traer las dudas sobre la continuidad del entrenador.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Diego Simeone busca reforzar la plantilla del Atlético de Madrid en el mercado invernal. “Nosotros nos manejamos siempre con el club de la manera más directa para ver las cosas que necesitamos. Buscaremos lo mejor para el equipo”, expresó el Cholo, que, fiel a su estilo, expuso la necesidad del Atleti de sumar alternativas.
El Colchonero está en al cuarta posición de LaLiga actualmente y llegan a este partido tras un buene empate ante la Real Sociedad.
Posibles alineaciones
Atlético de Madrid
Portero: Jan Oblak.
Defensas: Nahuel Molina, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Marc Pubill Pagès.
Centrocampistas: Koke, Pablo Barrios Rivas, Giuliano Simeone Baldini, Marcos Llorente.
Delanteros: Antoine Griezmann, Alexander Sørloth.
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois.
Defensas: Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Francisco José García Torres, David Jiménez.
Centrocampistas: Jude Bellingham, Dani Ceballos, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni.
Delanteros: Gonzalo García, Rodrygo.
Pronóstico SI
El conjunto blanco no se puede permitir otro tropiezo frente a su acérrimo rival, el cuadro colchonero le dio un revés en LaLiga, por lo que saldrán con mayor decisión a sacar el triunfo.
Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid
