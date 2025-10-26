Real Madrid vs Barcelona: las tres claves que podrían decidir el Clásico

Pocos partidos son más competitivos que el Real Madrid vs. Barcelona cada temporada.

El Clásico enfrenta a dos de los gigantes del fútbol mundial, y esta tarde ofrecerá a aficionados y aficionados la primera muestra de la rivalidad de esta temporada. El Barça emprende el arduo viaje al Santiago Bernabéu para continuar su defensa del título de La Liga.

Solo dos puntos separan a los equipos que lideran la liga española, y el resultado del encuentro del fin de semana podría tener un impacto considerable en el destino del título de esta temporada. Con una victoria del Madrid , se establece una ventaja de cinco puntos. Con una victoria del Barça, se adelanta a sus acérrimos adversarios.

Es improbable que el primer Clásico de la temporada decepcione, ya que los equipos llegan al choque en un estado de forma prometedor, con jugadores de talla mundial en ambos vestuarios. Habrá duelos de gran importancia y de gran importancia en todo el campo. Les dejamos con las tres claves:

Kylian Mbappé vs Pau Cubarsí

No hay nadie en La Liga en un estado de forma más demoledor que Kylian Mbappé. El francés disfrutó de una temporada de debut notablemente prolífica con el Madrid a pesar de las dificultades del club, pero está alcanzando nuevas cotas en la temporada 2025-26.

El total de goles de Mbappé ya asciende a 15 en tan solo 12 partidos entre todas las competiciones con el Real Madrid, diez de ellos en LaLiga. Solo el Mallorca ha podido frenar al jugador de 26 años en LaLiga esta temporada, con la defensa del Barcelona encomendada a la intimidante tarea de contenerlo en el Santiago Bernabéu.

La retaguardia del Barça ha sido objeto de críticas esta temporada debido a su mayor permeabilidad, en gran parte gracias a la línea alta de Hansi Flick. El espacio tras la defensa de cuatro hombres se ha aprovechado con frecuencia, y el Girona, en apuros, causó problemas a los blaugrana el fin de semana pasado con pases directos y precisos por arriba.

El Madrid y Mbappé estarán ansiosos por castigar la agresiva defensa de Flick el domingo, con Pau Cubarsí como uno de los principales responsables de frenar el avance del delantero. La velocidad y la impresionante anticipación del joven serán útiles para mantener a Mbappé a raya, independientemente de si juega con Ronald Araújo o Eric García.

Para enfrentarse a alguien de la calidad y experiencia de Mbappé, se necesita a alguien capaz de igualarlo en los duelos individuales. Esa es la labor crucial de Cubarsí en la capital.

Jude Bellingham vs Pedri

El domingo se vivirá una batalla entre dos de los mayores creadores del fútbol mundial. Los madrileños animarán a Jude Bellingham, mientras que los culés gritarán el nombre de Pedri.

Ambos podrían tener un impacto vital en el resultado en el Santiago Bernabéu, ya que el reciente regreso de Bellingham a plena forma llega en el momento perfecto para el Madrid. El centrocampista marcó el gol de la victoria contra la Juventus en la Champions League a mitad de semana, recuperando así su mejor nivel.

Bellingham actuará como el centrocampista más adelantado del Madrid el domingo, ocupando las zonas ocupadas por Frenkie de Jong y Pedri. El doble pivote del Barcelona es uno de los mejores del planeta, pero contener a Bellingham sigue siendo uno de los mayores retos del fútbol. La dupla del centro del campo del Barça tendrá que compartir esa responsabilidad.

Pero el Barça necesitará que Pedri no solo aporte apoyo defensivo, sino también peligro ofensivo. El metrónomo del mediocampo es su principal fuerza creativa, con su exquisito pase y su excelente capacidad para penetrar el área, destacando entre sus compañeros de posición.

Nadie ha creado más ocasiones o grandes ocasiones para el Barcelona en La Liga esta temporada que su diminuto mediapunta, que tendrá que eclipsar a Bellingham en el centro del campo para guiar a los Blaugrana a la victoria.

Álvaro Carreras vs Lamine Yamal

Álvaro Carreras ha tenido un comienzo de temporada excepcional tras su fichaje este verano procedente del Benfica. El lateral izquierdo se ha adaptado de inmediato a su regreso al Madrid, demostrando ser un éxito rotundo tanto con su incansable trabajo defensivo como con sus potentes carreras hacia el área rival.

Pocos delanteros han superado a Carreras esta temporada, pero el español se enfrenta a su prueba más difícil hasta la fecha cuando Lamine Yamal llegue a la capital. Ambos se enfrentaron en la Champions League de la temporada pasada, cuando el Barça se enfrentó al Benfica, y protagonizaron varios duelos feroces por la banda.

Yamal no marcó ni asistió en los dos enfrentamientos con Carreras la temporada pasada, lo que le dará al lateral madrileño una increíble inyección de confianza de cara al partido del domingo. Pocos laterales se enfrentan a Yamal y salen con la dignidad intacta.

Frenar a Yamal será clave para frenar al Barça, pero no será nada fácil para Carreras. El fenómeno de 18 años ha marcado tres goles y dado cinco asistencias en tan solo siete partidos con su club esta temporada y tiene un historial de atormentar al Madrid en las grandes ligas.

¿Podrá Carreras negarle al subcampeonato del Balón de Oro de 2025? Solo el tiempo lo dirá.