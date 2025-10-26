Real Madrid vs Barcelona: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

Este fin de semana en una edición más de 'El Clásico' se enfrentan el Real Madrid y el FC Barcelona en el Estadio Bernabéu y jugarán el domingo 26 de octubre de 2025 a las 11:15 horas (Estados Unidos), 09:15 horas (México) y 17:15 horas (España). Ambos clubes llegarán tras haber ganado entre semana en su duelo correspondiente de UEFA Champions League.

Basado en datos actuales de casas de apuestas, el cuadro merengue es claro favorito por su localía, forma reciente, además de ser el líder de la clasificación tras las primeras nueve fechas.

A continuación, te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que puedas tomar una mejor opción.

Las cuotas de 'El Clásico' | Alex Caparros/GettyImages

Momios del partido de Real Madrid vs FC Barcelona

Real Madrid: +100

Empate: +320

FC Barcelona: +210

La victoria de Real Madrid está en un 50% siendo un favorito claro, gracias a su invicto en casa y nivel actua. Mientras que, el empate puede darse en un 23.81%. Y la victoria de Barcelona en un 32.26% un poco más baja la probabilidad, debido a sus múltiples ausencias por lesión.

Probabilidades de victoria (Estimadas)

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Real Madrid: 50%

Empate: 23.81%

Barcelona: 32.26%

Con estas probabilidades el cuadro local es el favorito debido a los factores antes mencionados.

Doble oportunidad

Real Madrid o Empate: -275

Real Madrid o Barcelona: -450

Barcelona o Empate: -125

La opción de "Barcelona o Empate" con un momio de -125 se presenta como la de mayor valor para quienes confían en que los culés seguirán con el dominio sobre los merengues. Si crees que el Barcelona puede romper la racha positiva de los blancos, esta apuesta cubre dos de los tres resultados posibles. Las alternativas que incluyen a Real Madrid tienen cuotas un poco más castigadas.

¿Ambos equipos anotan?

Es complicado que alguno de los dos no marque gol | Alex Caparros/GettyImages

Sí: -330

No: +240

Este mercado está muy disparejo debido a que la tendencia es mucho más probable a que ambos clubes anoten al menos un tanto.

Total de goles

Más de 2.5 goles: -333

Menos de 2.5 goles: +245

La tendencia es que haya varios goles, por eso la línea de bajas paga más a comparación de las altas de goles.

Tiros de esquina

Más de 9.5: -175

Menos de 9.5: +125

Se pronostica un partido con un buen número de tiros de esquina debido a las constantes llegadas por las bandas de ambos equipos y los múltiples remates que pueden desencadenar muchos córneres.

Pronóstico del partido de Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

El Real Madrid es ligeramente favorito para los casinos y casas de apuestas, sin embargo, en los últimos enfrentamientos entre ambos clubes, el dominio de los culés ha sido brutal. Por esa razón, el pronóstico se antoja para un empate o triunfo por la mínima para el cuadro visitante un 1-1 o 1-2.