Real Madrid vs Espanyol: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la jornada 5 de LaLiga
El calendario liguero del Real Madrid continuará en casa frente al Espanyol. Será una oportunidad ideal para sumar y mantener el pulso en la zona alta, aunque la exigencia física tras el estreno europeo podría condicionar la gestión de minutos.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de LaLiga 2025/26:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Espanyol?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: sábado 20 de septiembre
Horario: 10:15 horas (ET), 8:15 horas (México), 16:15 horas (España)
Estadio: Santiago Bernabéu
¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Espanyol en TV y streaming online?
En España el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar +
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Olympique Marsella
2-1 V
UCL
Real Sociedad
1-2 V
LaLiga
Mallorca
2-1 V
LaLiga
Real Oviedo
0-3 V
LaLiga
Osasuna
1-0 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Espanyol
Rival
Resultado
Competición
Mallorca
3-2 V
LaLiga
Pau FC
3-1 V
Amistoso
Osasuna
1-0 V
LaLiga
Real Sociedad
2-2 E
LaLiga
Atlético de Madrid
2-1 V
LaLiga
Últimas noticias del Real Madrid
El Real Madrid atraviesa un inicio intenso de temporada bajo la dirección de Xabi Alonso. En LaLiga, el equipo mantuvo su arranque perfecto al derrotar 2-1 a la Real Sociedad pese a jugar con diez hombres. En Champions League, los blancos remontaron ante el Olympique de Marsella gracias a dos penaltis convertidos por Kylian Mbappé, aunque sufrieron la expulsión de Dani Carvajal. Además, el Comité Técnico de Árbitros admitió un error en la roja mostrada a Dean Huijsen, lo que ha generado polémica en torno al arbitraje y posibles consecuencias en futuras sanciones.
Últimas noticias del Espanyol
El RCD Espanyol llega fuerte a esta temporada 2025-2026: cerró un mercado de fichajes muy equilibrado con jugadores en propiedad, varias incorporaciones a coste cero y cubriendo bien las posiciones que necesitaba. Además, Urko González de Zárate fue confirmado oficialmente hasta 2030 tras su cesión, generando expectativas positivas para el mediocentro. Por otra parte, Pere Milla ha arrancado con brillantez: anotó tres goles en los primeros cuatro partidos de liga y celebró con dedicatoria muy especial. Hace poco, el Espanyol venció al Mallorca 3-2 en casa, resistiendo la presión visitante aunque terminó con diez jugadores, lo que muestra carácter
Posibles alineaciones
Real Madrid
Portero: Courtois
Defensas: Carvajal, Militao, Asencio, Carreras
Centrocampistas: Valverde, Tchouaméni, Arda Güler
Delanteros: Brahim Díaz, Mbappé, Vinicius Junior
Espanyol
Portero: Dmitrovic
Defensas: Carlos Romero, Cabrera, Calero, El Hilali
Centrocampistas: Javi Puado, Pol Lozano, Edu Expósito, Urko González, Dolan
Delantero: Roberto
Pronóstico SI
Real Madrid 1-1 Espanyol
