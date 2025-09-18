Real Madrid vs Espanyol: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la jornada 5 de LaLiga

El calendario liguero del Real Madrid continuará en casa frente al Espanyol. Será una oportunidad ideal para sumar y mantener el pulso en la zona alta, aunque la exigencia física tras el estreno europeo podría condicionar la gestión de minutos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido de LaLiga 2025/26:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Espanyol?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 20 de septiembre

Horario: 10:15 horas (ET), 8:15 horas (México), 16:15 horas (España)

Estadio: Santiago Bernabéu

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Espanyol en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar +

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Olympique Marsella 2-1 V UCL Real Sociedad 1-2 V LaLiga Mallorca 2-1 V LaLiga Real Oviedo 0-3 V LaLiga Osasuna 1-0 V LaLiga

Últimos cinco partidos del Espanyol

Rival Resultado Competición Mallorca 3-2 V LaLiga Pau FC 3-1 V Amistoso Osasuna 1-0 V LaLiga Real Sociedad 2-2 E LaLiga Atlético de Madrid 2-1 V LaLiga

Últimas noticias del Real Madrid

El Real Madrid atraviesa un inicio intenso de temporada bajo la dirección de Xabi Alonso. En LaLiga, el equipo mantuvo su arranque perfecto al derrotar 2-1 a la Real Sociedad pese a jugar con diez hombres. En Champions League, los blancos remontaron ante el Olympique de Marsella gracias a dos penaltis convertidos por Kylian Mbappé, aunque sufrieron la expulsión de Dani Carvajal. Además, el Comité Técnico de Árbitros admitió un error en la roja mostrada a Dean Huijsen, lo que ha generado polémica en torno al arbitraje y posibles consecuencias en futuras sanciones.

Últimas noticias del Espanyol

El RCD Espanyol llega fuerte a esta temporada 2025-2026: cerró un mercado de fichajes muy equilibrado con jugadores en propiedad, varias incorporaciones a coste cero y cubriendo bien las posiciones que necesitaba. Además, Urko González de Zárate fue confirmado oficialmente hasta 2030 tras su cesión, generando expectativas positivas para el mediocentro. Por otra parte, Pere Milla ha arrancado con brillantez: anotó tres goles en los primeros cuatro partidos de liga y celebró con dedicatoria muy especial. Hace poco, el Espanyol venció al Mallorca 3-2 en casa, resistiendo la presión visitante aunque terminó con diez jugadores, lo que muestra carácter

Posibles alineaciones

Real Madrid v Olympique Marseille - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Carvajal, Militao, Asencio, Carreras

Centrocampistas: Valverde, Tchouaméni, Arda Güler

Delanteros: Brahim Díaz, Mbappé, Vinicius Junior

Espanyol

Portero: Dmitrovic

Defensas: Carlos Romero, Cabrera, Calero, El Hilali

Centrocampistas: Javi Puado, Pol Lozano, Edu Expósito, Urko González, Dolan

Delantero: Roberto

Pronóstico SI

Real Madrid 1-1 Espanyol

