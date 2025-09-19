Real Madrid vs Espanyol: momios, probabilidades y cuotas en la jornada 5 de LaLiga 2025/26

El Real Madrid afronta la jornada 5 de LaLiga 2025/26 recibiendo al Espanyol en un momento inmejorable. Los blancos llegan plenos de confianza tras su debut victorioso en la Champions League y con un arranque liguero impecable: cuatro partidos, cuatro triunfos, sin ceder ni un punto. Xabi Alonso sabe que el reto está en mantener esa regularidad y no caer en la autocomplacencia ante un rival que buscará dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu.

El conjunto madridista combina solidez y pegada en este inicio de temporada. El bloque responde con garantías, los internacionales rinden a gran nivel y las variantes ofensivas multiplican las opciones de cara al gol. La exigencia ahora es confirmar su dominio en la competición doméstica y seguir en lo más alto de la tabla.

Por su parte, el Espanyol afronta el duelo con la misión de resistir y aprovechar cualquier concesión. Consciente de la dificultad de puntuar en el feudo blanco, el equipo catalán intentará mantener un plan ordenado, compacto y paciente, buscando transiciones rápidas que puedan incomodar a un rival que hasta ahora no ha mostrado fisuras. Un resultado positivo supondría un impulso enorme en sus aspiraciones de asentarse lejos de la zona baja.

El partido se presenta como una prueba de fuego para ambos: el Madrid quiere prolongar su dinámica perfecta, mientras que el Espanyol tratará de desafiar la lógica y robar puntos en uno de los estadios más complicados de LaLiga.

Probabilidades del partido Real Madrid vs Espanyol

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MARSEILLE | THOMAS COEX/GettyImages

Real Madrid: 1.20

Empate: 7.00

Espanyol: 13.00

Las cuotas reflejan un 73,9% de probabilidades de victoria para el Real Madrid, frente al 15,9% del empate y el 10,2% que se le otorga al triunfo perico. Los de Xabi Alonso son claros favoritos, aunque la intensidad del calendario puede ser un factor a considerar.

Otras cuotas destacadas del Real Madrid vs Espanyol

RCD Espanyol de Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Doble oportunidad:

Real Madrid o Empate: 1.04 – La apuesta más segura, sin apenas margen para la sorpresa.

Empate o Espanyol: 4.33 – Solo para quienes creen en un tropiezo blanco.

Real Madrid o Espanyol: 1.10 – Conservadora, cubre la mayoría de escenarios.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.40 – Alta probabilidad dado el poder ofensivo del Madrid.

Menos de 2 goles: 6.00 – Solo para quienes esperan un partido cerrado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.95 – Posible si el Espanyol logra alguna transición peligrosa.

No: 1.80 – Ligeramente más probable, confiando en la solidez blanca.

Pronóstico SI

El Real Madrid es amplio favorito para sumar un nuevo triunfo y mantener su pleno en LaLiga. El factor Bernabéu y la calidad diferencial de la plantilla pesan demasiado en la balanza. Si los de Xabi Alonso mantienen la intensidad y la eficacia ofensiva, deberían imponerse sin grandes sobresaltos.

El Espanyol, en cambio, apostará por un partido largo, cerrado y con el menor número posible de ocasiones. Sus opciones pasan por resistir el empuje inicial del Madrid y aprovechar alguna contra aislada. El guion más probable apunta a un dominio claro del conjunto blanco, que buscará seguir en la cima con paso firme.

