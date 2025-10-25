Sports Illustrated Fútbol

Real Madrid vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Clásico español detendrá el mundo del fútbol este fin de semana.
Bruno Pernigotti|
Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports
Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports

LaLiga tiene a dos animadores tradicionales: el Real Madrid y el FC Barcelona. Uno de los partidos más esperados de la campaña sin dudas es El Clásico, y esta será la primera edición de una temporada donde se disputarán los títulos disponibles en el fútbol español.

Ambos llegan en buena forma, aunque los catalanes vienen de conseguir una brutal goleada en su favor la semana pasada por UEFA Champions League ante el Olympiacos en Montjuic.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs FC Barcelona?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: domingo 26 de octubre

Horario: 10:15 (Este de Estados Unidos), 09:15 (México) y 17:15 (España)

Estadio: Santiago Bernabéu

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

¿Dónde se podrá ver el Real Madrid vs FC Barcelona por TV y Streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN 2

ESPN App

México

Sky Sports México

Sky+

España

Movistar+

DAZN España

Últimos 5 partidos del Real Madrid

Rival

Resultado

Competición

Juventus

1-0 V

UEFA Champions League

Getafe

1-0 V

LaLiga

Villarreal

3-1 V

LaLiga

Kairat Almaty

5-0 V

UEFA Champions League

Atlético de Madrid

5-2 D

LaLiga

Últimos 5 partidos del FC Barcelona

Rival

Resultado

Competición

Olympiacos

6-1 V

UEFA Champions League

Girona

2-1 V

LaLiga

Sevilla

4-1 D

LaLiga

París Saint-Germain

2-1 D

UEFA Champions League

Real Sociedad

2-1 V

LaLiga

Últimas noticias del Real Madrid

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-JUVENTUS
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-JUVENTUS

El equipo de Xabi Alonso tuvo un buen inicio de campaña, y si bien el Atlético de Madrid los bajó del invicto soñado siguen siendo los líderes de LaLiga y son uno de los equipos que tiene puntaje ideal en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

Ahora, buscarán sacarle una buena diferencia en liga al FC Barcelona, su más inmediato perseguidor en la tabla de posiciones.

Últimas noticias del FC Barcelona

Fermin Lopez, Marcus Rashford
FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

El FC Barcelona viene de golear 6-1 al Olympiacos por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y buscarán el impulso de la paliza para ganar el Clásico y recuperar la cima del campeonato español.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs FC Barcelona

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Éder Militão, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni

Volantes ofensivos: Arda Güler, Vinicius, Kylian Mbappe

Delantero: Brahim Diaz

FC Barcelona

Portero: Wojciech Szczesny

Defensas: Alejandro Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Jules Kounde

Centrocampistas: Pedri, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Fermín López, Lamine Yamal

Delanteros: Ferran Torres

Pronóstico SI

Sin dudas será un gran clásico, con emociones para ambos lados. El FC Barcelona se impondrá gracias al excelente momento en el que se encuentra, principalmente en su fase ofensiva.

Real Madrid 2-3 FC Barcelona

