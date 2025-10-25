Real Madrid vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

LaLiga tiene a dos animadores tradicionales: el Real Madrid y el FC Barcelona. Uno de los partidos más esperados de la campaña sin dudas es El Clásico, y esta será la primera edición de una temporada donde se disputarán los títulos disponibles en el fútbol español.

Ambos llegan en buena forma, aunque los catalanes vienen de conseguir una brutal goleada en su favor la semana pasada por UEFA Champions League ante el Olympiacos en Montjuic.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs FC Barcelona?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: domingo 26 de octubre

Horario: 10:15 (Este de Estados Unidos), 09:15 (México) y 17:15 (España)

Estadio: Santiago Bernabéu

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Angel Martinez/GettyImages

¿Dónde se podrá ver el Real Madrid vs FC Barcelona por TV y Streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN 2 ESPN App México Sky Sports México Sky+ España Movistar+ DAZN España

Últimos 5 partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Juventus 1-0 V UEFA Champions League Getafe 1-0 V LaLiga Villarreal 3-1 V LaLiga Kairat Almaty 5-0 V UEFA Champions League Atlético de Madrid 5-2 D LaLiga

Últimos 5 partidos del FC Barcelona

Rival Resultado Competición Olympiacos 6-1 V UEFA Champions League Girona 2-1 V LaLiga Sevilla 4-1 D LaLiga París Saint-Germain 2-1 D UEFA Champions League Real Sociedad 2-1 V LaLiga

Últimas noticias del Real Madrid

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-JUVENTUS | THOMAS COEX/GettyImages

El equipo de Xabi Alonso tuvo un buen inicio de campaña, y si bien el Atlético de Madrid los bajó del invicto soñado siguen siendo los líderes de LaLiga y son uno de los equipos que tiene puntaje ideal en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

Ahora, buscarán sacarle una buena diferencia en liga al FC Barcelona, su más inmediato perseguidor en la tabla de posiciones.

Últimas noticias del FC Barcelona

FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Judit Cartiel/GettyImages

El FC Barcelona viene de golear 6-1 al Olympiacos por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y buscarán el impulso de la paliza para ganar el Clásico y recuperar la cima del campeonato español.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs FC Barcelona

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Éder Militão, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni

Volantes ofensivos: Arda Güler, Vinicius, Kylian Mbappe

Delantero: Brahim Diaz

FC Barcelona

Portero: Wojciech Szczesny

Defensas: Alejandro Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Jules Kounde

Centrocampistas: Pedri, Frenkie de Jong

Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Fermín López, Lamine Yamal

Delanteros: Ferran Torres

Pronóstico SI

Sin dudas será un gran clásico, con emociones para ambos lados. El FC Barcelona se impondrá gracias al excelente momento en el que se encuentra, principalmente en su fase ofensiva.

Real Madrid 2-3 FC Barcelona