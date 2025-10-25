Real Madrid vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
LaLiga tiene a dos animadores tradicionales: el Real Madrid y el FC Barcelona. Uno de los partidos más esperados de la campaña sin dudas es El Clásico, y esta será la primera edición de una temporada donde se disputarán los títulos disponibles en el fútbol español.
Ambos llegan en buena forma, aunque los catalanes vienen de conseguir una brutal goleada en su favor la semana pasada por UEFA Champions League ante el Olympiacos en Montjuic.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs FC Barcelona?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: domingo 26 de octubre
Horario: 10:15 (Este de Estados Unidos), 09:15 (México) y 17:15 (España)
Estadio: Santiago Bernabéu
¿Dónde se podrá ver el Real Madrid vs FC Barcelona por TV y Streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN 2
ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
Movistar+
DAZN España
Últimos 5 partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Juventus
1-0 V
UEFA Champions League
Getafe
1-0 V
LaLiga
Villarreal
3-1 V
LaLiga
Kairat Almaty
5-0 V
UEFA Champions League
Atlético de Madrid
5-2 D
LaLiga
Últimos 5 partidos del FC Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Olympiacos
6-1 V
UEFA Champions League
Girona
2-1 V
LaLiga
Sevilla
4-1 D
LaLiga
París Saint-Germain
2-1 D
UEFA Champions League
Real Sociedad
2-1 V
LaLiga
Últimas noticias del Real Madrid
El equipo de Xabi Alonso tuvo un buen inicio de campaña, y si bien el Atlético de Madrid los bajó del invicto soñado siguen siendo los líderes de LaLiga y son uno de los equipos que tiene puntaje ideal en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.
Ahora, buscarán sacarle una buena diferencia en liga al FC Barcelona, su más inmediato perseguidor en la tabla de posiciones.
Últimas noticias del FC Barcelona
El FC Barcelona viene de golear 6-1 al Olympiacos por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y buscarán el impulso de la paliza para ganar el Clásico y recuperar la cima del campeonato español.
Posibles alineaciones del Real Madrid vs FC Barcelona
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Álvaro Carreras, Éder Militão, Raúl Asencio, Federico Valverde
Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni
Volantes ofensivos: Arda Güler, Vinicius, Kylian Mbappe
Delantero: Brahim Diaz
FC Barcelona
Portero: Wojciech Szczesny
Defensas: Alejandro Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Jules Kounde
Centrocampistas: Pedri, Frenkie de Jong
Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Fermín López, Lamine Yamal
Delanteros: Ferran Torres
Pronóstico SI
Sin dudas será un gran clásico, con emociones para ambos lados. El FC Barcelona se impondrá gracias al excelente momento en el que se encuentra, principalmente en su fase ofensiva.
Real Madrid 2-3 FC Barcelona
