Real Madrid vs Rayo Vallecano: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El equipo de Álvaro Arbeloa necesita recuperarse de la dura caída frente al Benfica por Champions
Bruno Pernigotti|
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8

El Real Madrid viene de una muy dura caída por la UEFA Champions League y necesita levantar cabeza de manera urgente para no perderle el rastro al FC Barcelona, que es el líder de LaLiga con tan solo un punto de diferencia sobre el Merengue. Por su parte, el Rayo Vallecano está necesitado de escaparse de los puestos de abajo para no sufrir con el descenso.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: domingo 1 de febrero

Horario: 08:00 (costa este de EE.UU.), 07:00 (México), 14:00 (España)

Estadio: Santiago Bernabéu

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Rayo Vallecano en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Select

ESPN App

México

Sky Sports

Sky+

España

Movistar LaLiga

Movistar+

Últimos cinco partidos

Real Madrid

Rayo Vallecano

Benfica 4-2 Real Madrid
28/1/26

Rayo Vallecano 1-3 Osasuna
24/1/26

Villarreal 0-2 Real Madrid
24/1/26

Celta de Vigo 3-0 Rayo Vallecano
18/1/26

Real Madrid 6-1 AS Mónaco
20/01/26

Alavés 2-0 Rayo Vallecano
14/1/26

Real Madrid 2-0 Levante
17/01/26

Rayo Vallecano 2-1 RCD Mallorca
11/1/26

Albacete 3-2 Real Madrid
14/01/26

Granada 1-3 Rayo Vallecano
6/1/26

Últimas noticias del Real Madrid

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8

El Real Madrid perdió 4-2 ante el Benfica en el Estadio Da Luz y perdió la posibilidad de clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League de manera directa, siendo esta una herida que cala muy profundo puertas adentro de Valdebebas.

Para este partido, Álvaro Arbeloa recupera a Aurelién Tchouaméni, que cumplió una fecha de suspensión, y pierde a Éder Militão. Tanto Trent Alexander-Arnold como Antonio Rüdiger están en duda.

Últimas noticias del Rayo Vallecano

Rayo Vallecano de Madrid v Getafe CF - LaLiga EA Sports

Los de Íñigo Pérez no están atravesando su mejor momento, acumulando tres derrotas de manera consecutiva, incluyendo la eliminación por la Copa del Rey a manos del Alavés. Ahora, intentarán dar el batacazo en el Bernabéu contra un rival en crisis.

Para este choque, el entrenador no podrá contar con Andrei Ratiu, mientras que Ivan Balliu y Abdul Mumin se encuentran en duda.

Posibles alineaciones

Rayo Vallecano

Portero: Augusto Batalla

Defensas: Pep Chavarría, Pathé Ciss, Florian Lejeune, Alfonso Espino

Mediocampistas: Pedro Díaz, Óscar Valentín

Volantes ofensivos: Álvaro García, Isi Palazón, Carlos Martín

Delantero: Jorge De Frutos.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, Arda Güler

Delanteros: Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé

Pronóstico SI

El Real Madrid se quedará con los tres puntos en casa y recuperará momentáneamente la sonrisa tras lo sucedido en Lisboa.

Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano

Bruno Pernigotti
