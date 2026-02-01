Real Madrid vs Rayo Vallecano: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Real Madrid viene de una muy dura caída por la UEFA Champions League y necesita levantar cabeza de manera urgente para no perderle el rastro al FC Barcelona, que es el líder de LaLiga con tan solo un punto de diferencia sobre el Merengue. Por su parte, el Rayo Vallecano está necesitado de escaparse de los puestos de abajo para no sufrir con el descenso.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Rayo Vallecano?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: domingo 1 de febrero
Horario: 08:00 (costa este de EE.UU.), 07:00 (México), 14:00 (España)
Estadio: Santiago Bernabéu
¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Rayo Vallecano en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App
México
Sky Sports
Sky+
España
Movistar LaLiga
Movistar+
Últimos cinco partidos
Real Madrid
Rayo Vallecano
Benfica 4-2 Real Madrid
Rayo Vallecano 1-3 Osasuna
Villarreal 0-2 Real Madrid
Celta de Vigo 3-0 Rayo Vallecano
Real Madrid 6-1 AS Mónaco
Alavés 2-0 Rayo Vallecano
Real Madrid 2-0 Levante
Rayo Vallecano 2-1 RCD Mallorca
Albacete 3-2 Real Madrid
Granada 1-3 Rayo Vallecano
Últimas noticias del Real Madrid
El Real Madrid perdió 4-2 ante el Benfica en el Estadio Da Luz y perdió la posibilidad de clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League de manera directa, siendo esta una herida que cala muy profundo puertas adentro de Valdebebas.
Para este partido, Álvaro Arbeloa recupera a Aurelién Tchouaméni, que cumplió una fecha de suspensión, y pierde a Éder Militão. Tanto Trent Alexander-Arnold como Antonio Rüdiger están en duda.
Últimas noticias del Rayo Vallecano
Los de Íñigo Pérez no están atravesando su mejor momento, acumulando tres derrotas de manera consecutiva, incluyendo la eliminación por la Copa del Rey a manos del Alavés. Ahora, intentarán dar el batacazo en el Bernabéu contra un rival en crisis.
Para este choque, el entrenador no podrá contar con Andrei Ratiu, mientras que Ivan Balliu y Abdul Mumin se encuentran en duda.
Posibles alineaciones
Rayo Vallecano
Portero: Augusto Batalla
Defensas: Pep Chavarría, Pathé Ciss, Florian Lejeune, Alfonso Espino
Mediocampistas: Pedro Díaz, Óscar Valentín
Volantes ofensivos: Álvaro García, Isi Palazón, Carlos Martín
Delantero: Jorge De Frutos.
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Federico Valverde
Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, Arda Güler
Delanteros: Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé
Pronóstico SI
El Real Madrid se quedará con los tres puntos en casa y recuperará momentáneamente la sonrisa tras lo sucedido en Lisboa.
Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano
