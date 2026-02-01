Real Madrid vs Rayo Vallecano: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Real Madrid viene de una muy dura caída por la UEFA Champions League y necesita levantar cabeza de manera urgente para no perderle el rastro al FC Barcelona, que es el líder de LaLiga con tan solo un punto de diferencia sobre el Merengue. Por su parte, el Rayo Vallecano está necesitado de escaparse de los puestos de abajo para no sufrir con el descenso.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: domingo 1 de febrero

Horario: 08:00 (costa este de EE.UU.), 07:00 (México), 14:00 (España)

Estadio: Santiago Bernabéu

AS Monaco Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Eurasia Sport Images/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Rayo Vallecano en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App México Sky Sports Sky+ España Movistar LaLiga Movistar+

Últimos cinco partidos

Real Madrid Rayo Vallecano Benfica 4-2 Real Madrid

28/1/26 Rayo Vallecano 1-3 Osasuna

24/1/26 Villarreal 0-2 Real Madrid

24/1/26 Celta de Vigo 3-0 Rayo Vallecano

18/1/26 Real Madrid 6-1 AS Mónaco

20/01/26 Alavés 2-0 Rayo Vallecano

14/1/26 Real Madrid 2-0 Levante

17/01/26 Rayo Vallecano 2-1 RCD Mallorca

11/1/26 Albacete 3-2 Real Madrid

14/01/26 Granada 1-3 Rayo Vallecano

6/1/26

Últimas noticias del Real Madrid

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Gualter Fatia/GettyImages

El Real Madrid perdió 4-2 ante el Benfica en el Estadio Da Luz y perdió la posibilidad de clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League de manera directa, siendo esta una herida que cala muy profundo puertas adentro de Valdebebas.

Para este partido, Álvaro Arbeloa recupera a Aurelién Tchouaméni, que cumplió una fecha de suspensión, y pierde a Éder Militão. Tanto Trent Alexander-Arnold como Antonio Rüdiger están en duda.

Últimas noticias del Rayo Vallecano

Rayo Vallecano de Madrid v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Los de Íñigo Pérez no están atravesando su mejor momento, acumulando tres derrotas de manera consecutiva, incluyendo la eliminación por la Copa del Rey a manos del Alavés. Ahora, intentarán dar el batacazo en el Bernabéu contra un rival en crisis.

Para este choque, el entrenador no podrá contar con Andrei Ratiu, mientras que Ivan Balliu y Abdul Mumin se encuentran en duda.

Posibles alineaciones

Rayo Vallecano

Portero: Augusto Batalla

Defensas: Pep Chavarría, Pathé Ciss, Florian Lejeune, Alfonso Espino

Mediocampistas: Pedro Díaz, Óscar Valentín

Volantes ofensivos: Álvaro García, Isi Palazón, Carlos Martín

Delantero: Jorge De Frutos.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, Arda Güler

Delanteros: Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé

Pronóstico SI

El Real Madrid se quedará con los tres puntos en casa y recuperará momentáneamente la sonrisa tras lo sucedido en Lisboa.

Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano

